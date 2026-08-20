Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de acusación en su contra por los títulos falsos

El juez 46 de conocimiento de Bogotá notificó la solicitud que envió a última hora el abogado defensor de Juliana Guerrero para que se aplazara la audiencia en la que se iba a formalizar la presentación del escrito de acusación en contra de la joven por los títulos falsos que obtuvo por parte de la Fundación Universitaria San José.

El funcionario judicial indicó que en la noche del miércoles 19 de agosto llegó un correo electrónico a su despacho por parte del apoderado de la joven.

En medio de la instalación de la audiencia, el juez señaló que la joven no se había hecho presente ni había solicitado ingreso a la diligencia virtual.

Este jueves se conoció que el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, llegó a un preacuerdo en el proceso por los títulos falsos otorgados a Juliana Guerrero en julio de 2025.

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