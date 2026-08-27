Una de las decisiones adoptadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, luego de escuchar a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, a los alcaldes y a otros dirigentes, durante el Puesto de Mando Unificado en el CENOP (Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia), es la creación de la Zona Económica y Social Especial (ZESE) para el Tolima, una iniciativa que durante décadas han esperado los dirigentes del departamento para potenciar su desarrollo.

Una Zona Económica y Social Especial (ZESE) es definida como un área geográfica delimitada dentro de una región específica que cuenta con reglas de negocio, impuestos y normas aduaneras diferentes y más flexibles que las del resto del territorio nacional. Su implementación significa atraer inversión y capital mediante estímulos financieros y generar empleo en sectores como el industrial y el de servicios, especialmente.

Amenazan a Brigada Forestal del Ejército con “mandarles un droncito” mientras combatía incendio en Tolima: “Sabían las coordenadas”

Ministro de Agricultura pide apoyo de gremios para atender afectaciones por incendios en Tolima

Después de varios anuncios de inversiones por parte de De La Espriella, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, resaltó este compromiso del Gobierno nacional, que por décadas fue gestionado por congresistas de esta región. “Para el departamento es fundamental, era algo que veníamos buscando en el departamento del Tolima desde hace muchos años; se habían presentado proyectos de ley por senadores, por congresistas, para poder crear esa Zona Económica, Social, Especial que necesita el departamento del Tolima para realizar una verdadera reactivación económica”, argumentó la mandataria.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, y Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, el 27 de agosto de 2026, en Ibagué Foto: Alejandro Acosta

La jefa de la Administración tolimense adelantó el proceso que viene ahora para constituir la ZESE en el departamento del Tolima: “Ustedes saben que con esa zona básicamente lo que se pretende son alivios tributarios, por una parte; por otra, también, llamar la inversión al departamento del Tolima y generar empleo. Esto es supremamente importante en esta emergencia que tenemos en este momento. Como quedó establecido, vamos a adelantar una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Hacienda; también debe estar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la DIAN, el Departamento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; y, por supuesto, la DIAN para establecer cuáles serán esos alivios tributarios”, concretó la gobernadora.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, y Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, el 27 de agosto de 2026, en Ibagué Foto: Alejandro Acosta

Adriana Matiz también mencionó otros compromisos concretos para avanzar no solo en la liquidación de incendios forestales, sino en la reactivación del departamento que vendrá en los siguientes meses:

- Plan especial para el Tolima: estrategia integral para la recuperación ambiental, productiva y social.

- Vivienda rural: 343 subsidios de $65 millones cada uno para apoyar a las familias afectadas.

- Alimentación para el ganado: 5.000 toneladas de heno, 5.000 toneladas de tamo de arroz y $2.000 millones para 80.000 pacas de mombasa y angleton.

- Alivio financiero para el campo: tres meses de congelamiento de amortizaciones y compra de cartera para pequeños y medianos productores afectados.

- Reactivación económica: $7.000 millones para recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso.

-Restauración ambiental: puesta en marcha de “Tolima Verde Renace” para recuperar ecosistemas y suelos y avanzar en la recuperación sostenible del campo.

- Seguridad y justicia: creación de un grupo élite de la Fuerza Pública. Recompensas de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de incendios provocados y de $500 millones por cada uno de los objetivos prioritarios: alias “Yamaha” o “Iván”, y alias “Leonel” o “Amazonas”.

- Ayuda humanitaria: movilización de más de 80 toneladas adicionales de alimentos, agua, elementos de primera necesidad e insumos para las comunidades afectadas.

“Es una ruta que empezamos con el Gobierno nacional en virtud de la declaratoria de la emergencia y que esperamos que sea una realidad muy pronto para nuestro departamento”, concluyó la gobernadora del Tolima.