Abelardo De La Espriella confirmó que apareció la avioneta que cayó cerca de Chocó: “Todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”

Por medio de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que apareció la avioneta que había caído en el departamento del Chocó.

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reveló detalles del hallazgo: “Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”.

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“Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia. Paz en sus tumbas”, expresó el jefe de Estado.

Sin embargo, más temprano de este miércoles 16 de septiembre, el brigadier general Luis Miguel Díaz, del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana y encargado de la búsqueda de los tripulantes de la aeronave médica que se estrelló cerca de Chocó, confirmó que no se habían encontrado cuerpos en un principio.

“Desde que recibimos la alerta aquí, en esta unidad de combate, de parte del Centro Nacional de Recuperación de Personal, se reaccionó con un helicóptero rapaz desde Quibdó. El helicóptero sur no pudo llegar hasta 15 kilómetros de donde se escuchaba la radiobaliza de la aeronave accidentada por condiciones meteorológicas. Se hizo un planeamiento con el Centro Nacional de Recuperación de Personal y se planearon unos patrones para poderlo realizar hasta el otro día, porque las condiciones meteorológicas no nos permitieron volar”, manifestó el el oficial.

El general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante del Comando Aéreo de Combate N.° 5 de la Fuerza Aérea, precisó que los cuerpos de los ocupantes del avión siniestrado en Chocó aún no han sido ubicados. Los rescatistas siguen trabajando en la zona. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/EznAnVdEet — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Además indicó sobre el suceso: “Ellos están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta 3 días insertados en el área, y también con equipos de comunicaciones con los cuales nos estamos comunicando con ellos en todo momento. Nosotros no hemos terminado la búsqueda, todavía no hemos encontrado los ocupantes; eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora nos toca ir y relocalizarlos, porque hay otro sitio donde hay otros restos de la aeronave”.

“Sucede que es difícil para ellos hacer este trayecto por tierra por las mismas condiciones del terreno. Entonces, estamos esperando que mejoren las condiciones meteorológicas para poder salir en la aeronave, sacarlos del área nuevamente por grúa de rescate y los vamos a volver a insertar para seguir con la búsqueda de los ocupantes”, puntualizó.