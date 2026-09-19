Presidente Abelardo De La Espriella le envió mensaje al director del Inpec después de que cumpliera su orden contra alias Firu

El presidente Abelardo De La Espriella le envió un mensaje al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, después de que cumpliera su orden en contra de alias Firu, señalado disidente de las Farc.

Abelardo De La Espriella da una nueva orden al Inpec contra alias Firu, disidente de las Farc: “Bien motilado, bien esposado y uniformado”

En un primer mensaje, el jefe de Estado le pidió al funcionario que trasladara al delincuente debido a que, pese a que estaba en la cárcel, estaría realizando transmisiones en vivo a través de redes sociales y hasta haciendo videollamadas con alias Primo Gay.

En el Inpec no dudaron en hacer realidad esta orden y, por medio de su cuenta de X, la institución confirmó que se adelantó un operativo en la celda de este sujeto.

“La respuesta al país es rápida y contundente. Hoy mismo será aislado y se organiza el traslado de manera inmediata”, señaló.

Poco después, se conoció un video del momento en el que los guardias ingresan al sitio en el que está recluido Firu, revisan detalladamente todo el lugar y posteriormente se llevan al temido delincuente para hacer efectivo su traslado.

Ante esto, el presidente De La Espriella reaccionó y utilizó nuevamente su cuenta de X para destacar el trabajo rápido que hizo el director del Inpec.

“El tal Firu ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde”, comentó.

“Se acabó la contemplación y alcahuetería”: Abelardo De La Espriella confirmó el traslado masivo de internos de la cárcel de Buenaventura

Asimismo, el máximo mandatario apuntó que cuando el Estado se decide a enfrentar a este tipo de bandidos, nunca perderá. “Si los criminales están ganando la partida, es porque el gobierno de turno es cómplice de ellos”, expresó.

El traslado de este sujeto tardó cerca de dos horas, según precisó, debido a que estaba incumpliendo las reglas que hay en la cárcel.

Por último, el jefe de Estado cerró su mensaje diciendo: “En la Patria Milagro nadie se va a burlar de la ley. Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales”.