Presidente Abelardo De La Espriella le envió mensaje al director del Inpec después de que cumpliera su orden contra alias Firu

El presidente Abelardo De La Espriella le envió un mensaje al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, después de que cumpliera su orden en contra de alias Firu, señalado disidente de las Farc.
En un primer mensaje, el jefe de Estado le pidió al funcionario que trasladara al delincuente debido a que, pese a que estaba en la cárcel, estaría realizando transmisiones en vivo a través de redes sociales y hasta haciendo videollamadas con alias Primo Gay.
En el Inpec no dudaron en hacer realidad esta orden y, por medio de su cuenta de X, la institución confirmó que se adelantó un operativo en la celda de este sujeto.
“La respuesta al país es rápida y contundente. Hoy mismo será aislado y se organiza el traslado de manera inmediata”, señaló.
Buen trabajo, señor director del @INPEC_Colombia. El tal ”Firu” ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 19, 2026
Cuando el Estado se decide a… pic.twitter.com/KKtefIX2X9
Poco después, se conoció un video del momento en el que los guardias ingresan al sitio en el que está recluido Firu, revisan detalladamente todo el lugar y posteriormente se llevan al temido delincuente para hacer efectivo su traslado.
Ante esto, el presidente De La Espriella reaccionó y utilizó nuevamente su cuenta de X para destacar el trabajo rápido que hizo el director del Inpec.
“El tal Firu ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde”, comentó.
Asimismo, el máximo mandatario apuntó que cuando el Estado se decide a enfrentar a este tipo de bandidos, nunca perderá. “Si los criminales están ganando la partida, es porque el gobierno de turno es cómplice de ellos”, expresó.
El traslado de este sujeto tardó cerca de dos horas, según precisó, debido a que estaba incumpliendo las reglas que hay en la cárcel.
El Inpec cumplió la orden del presidente Abelardo De La Espriella y trasladó a alias Firu, disidente de las Farc, después de que se conociera que se estaría comunicando con otros delincuentes. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/jLgjIkIW86— Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2026
Por último, el jefe de Estado cerró su mensaje diciendo: “En la Patria Milagro nadie se va a burlar de la ley. Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales”.