Avión de Wingo vivió inesperada situación en pleno aeropuerto: aerolínea se pronunció y aclaró qué pasó

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, luego de que una aeronave de Wingo presentara una situación que tuvo que ser evaluada por el equipo respectivo para darle manejo.

El hecho ocurrió cuando el avión se encontraba realizando maniobras de rodaje después de cubrir la ruta entre Bogotá y Cali.

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De acuerdo con la información, se trata del vuelo Wingo 7250. Mientras la aeronave avanzaba para ubicarse en la plataforma, fue detectada la presencia de humo en la zona del tren de nariz, situación que generó una respuesta inmediata por parte de la tripulación y del personal encargado de la operación aeroportuaria.

Ante la situación, desde la torre de control se le indicó al piloto detener la marcha. La medida permitió que los equipos especializados pudieran acercarse al avión y realizar una inspección para establecer qué estaba ocurriendo y descartar un escenario de mayor riesgo.

Las primeras indagaciones apuntan a que el humo podría estar relacionado con una eventual fuga de líquido hidráulico en el tren delantero.

Wingo se pronunció y aclaró la situación

En relación con el vuelo 7250, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, Wingo informa que, posterior al aterrizaje, se detectó vapor en la zona del tren de aterrizaje.

El personal de la aerolínea en tierra verificó esta condición y remolcó la aeronave hasta el terminal para el desembarque normal de los pasajeros.

“Esta condición fue corregida por nuestro equipo de mantenimiento y se prevé que la aeronave retome su operación en las próximas horas. Wingo aclara que en ningún momento la tripulación declaró una emergencia ni la situación puso en riesgo a los pasajeros o a la tripulación”, informaron a SEMANA.