Se registra fuerte incendio forestal en el Cerro de San Marcos, en Villa de Leyva: gobernación de Boyacá pide apoyo a la UNGRD

En la tarde de este sábado, 19 de septiembre, se registró un fuerte incendio forestal en el cerro de San Marcos, del municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, que mantiene en emergencia a la población, ya que no ha sido controlado.

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Los bomberos de la zona, en coordinación con los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil atienden la emergencia registrada en las montañas del municipio, mientras desde la Gobernación de Boyacá pide apoyo al Gobierno.

El gobernador Carlos Amaya aseguró que desde el momento en que se presentó el incendio se activaron las alarmas para intentar controlar de manera rápida el fuego y que no se siguiera extendiendo.

Sin embargo, debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control han presentado grandes dificultades, por lo que desde la gobernación le solicitó apoyo de un helicóptero a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Esperamos contar con este apoyo lo antes posible para fortalecer las labores que se realizan en tierra y avanzar en el control de la conflagración”, manifestó el gobernado Carlos Amaya.

La emergencia fue reportada sobre las 2:00 de la tarde de este sábado y, de acuerdo con los reportes preliminares, son cerca de 70 hectáreas las afectadas por cuenta del fuego en esta región del país.

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A través de las redes sociales se siguen conociendo videos de le emergencia que se vive en el municipio boyacense. El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, publicó en sus redes dos videos que dejan ver la magnitud del incendio.

En ambos se observa la gruesa capa de humo que se genera desde los cerros del municipio y que toman fuerza debido al fuerte viento que está haciendo en esta zona del país, lo que no ha permitido controlar la conflagración.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hasta el mediodía de este sábado, 19 de septiembre, se mantenían activos 18 incendios en 7 departamentos del país. Había 9 controlados.

Los principales departamentos donde se concentran las conflagraciones son Tolima (8), Caldas (2), Cundinamarca (2), Valle del Cauca (2), Cauca (1), Huila (1) y Nariño (1). A estos toca sumarle la emergencia en Boyacá.

Tolima ha sido el departamento más golpeado por este fenómeno y hoy registra ocho focos activos en distintos municipios. A este se le suma Cundinamarca, que también ha sufrido con estas emergencias.