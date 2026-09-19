El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la tarde de este sábado un nuevo sismo de magnitud 4.1 en el país. En su boletín oficial especificaron que el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó.

Temblor de magnitud 4,6 se registró en Chocó este sábado, 19 de septiembre: este fue el epicentro

El temblor sucedió a las 6:20 de la tarde de este 19 de septiembre y tuvo una profundidad de 40 kilómetros, según el SGC. Varios internautas aseguran que pudo sentirse en varias regiones del país.

Residentes de Pereira, Cali y Armenia aseguraron en la publicación del reporte oficial que se evidenció en sus territorios este nuevo remezón de la tierra.

“Siii, muy leve en Medellín”, “En Armenia se sintió más bien suave” y “Me cogió cocinando en el norte de Cali”, fueron los comentarios de los usuarios en X que evidencian las regiones que se vieron impactadas este sábado.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los organismos de socorro no reportan víctimas ni daños materiales tras el sismo.

Sin embargo, el evento reavivó la preocupación ciudadana, ya que ocurre un mes después del terremoto registrado en ese mismo departamento, reabriendo el debate sobre la alta sismicidad en el Chocó.

¿Por qué sigue temblando en el Chocó?

Entre el 4 y el 17 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano reportó 1546 sismos en Colombia, de los cuales destacaron 12 eventos en el Pacífico. De acuerdo con la entidad, solamente en Chocó se reportaron 1.390 movimientos telúricos desde el 10 de septiembre (día del terremoto), preocupando a los habitantes de la región.

“Nos sentimos abandonados”: alcalde de Istmina, municipio del Chocó, sobre los más de 50 temblores que han ocurrido en los últimos cinco días

Ante esta reiteración en los movimientos de la tierra, el SGC explicó que se deben a la Placa de Nazca, que protagoniza el subsuelo de la región. Detallan que esta se hunde bajo la placa sudamericana, provocando una subducción, raíz de los grandes sismos del país.

“Tras la gran liberación de energía en el evento de San José del Palmar (terremoto del 10 de agosto), se precipitó una concentración de sismos en los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, de Chocó, a una profundidad menor, entre los 30 y 60 kilómetros”, explicaron los expertos de la entidad en un video publicado en su cuenta de X.

🗣Así ha temblado en Colombia en los últimos 15 días, del 4 de septiembre de 2026 a las 12:00 a. m. hasta el 17 de septiembre de 2026 a las 11:59 p. m.

Recuerden que ante la ocurrencia de un sismo, si lo sintieron, pueden reportarlo diligenciando el formulario de #SismoSentido… pic.twitter.com/lK2BqbLJOg — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 19, 2026

De esta forma, es posible entender que estos movimientos telúricos están contemplados por los expertos y obedecen a las consecuencias normales de una región que vivió recientemente un terremoto de 7,4 de magnitud a una profundidad de 130 kilómetros.