Un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (Congressional Research Service, o CRS), se refirió al presidente colombiano, Abelardo De La Espriella y habló sobre la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Venezuela.

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Principalmente, el informe habla de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, la presidencia interina de Delcy Rodríguez así como el plan de tres fases planteado por el secretario de Estado Marco Rubio

Sin embargo, el informe que está preparado para los miembros y comités del Congreso de EE. UU. como análisis no partidista en el debate legislativo, también menciona a Colombia.

Informe publicado por el Congreso de Estados Unidos Foto: Congreso de los EE.UU.

Una parte del texto, mencionó la seguridad fronteriza, la lucha contra grupos armados y la relación bilateral con el nuevo gobierno colombiano.

Según el informe, a pesar de la desconfianza histórica entre las fuerzas armadas de ambos países, el texto destaca que tanto el ejército colombiano como el venezolano parecen estar atacando al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con respaldo de Estados Unidos.

Asimismo, el informe cita un ataque letal respaldado por EE. UU. en octubre de 2026 contra un campamento del ELN cerca de la frontera con Colombia, y advierte que podrían producirse enfrentamientos entre el ejército venezolano y el ELN.

ELN, Clan del Golfo y disidencias son las estructuras más golpeadas por estos operativos. Foto: Guillermo Torres Reina

En otro aparte, el texto señala que las tensiones con Colombia podrían desestabilizar al gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Menciona que el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto de 2026, comenzó a confrontar agresivamente a las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), y que la Administración Trump le ha prometido recursos adicionales para apoyar estos esfuerzos.

El texto también indica que, además de la seguridad, asuntos como la energía, el comercio y la migración podrían formar parte de la agenda bilateral entre Colombia y Venezuela.

Finalmente, el informe menciona que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, sigue en su cargo a pesar de haber sido sancionado e imputado en Estados Unidos por su papel en el Cartel de los Soles y por su colaboración con guerrillas colombianas.

El informe habla de una cooperación binacional para atacar a grupos armados en la frontera. Foto: GETTY Y AFP

Cabe resaltar que el servicio de investigación que realizó este estudio es una entidad oficial del gobierno estadounidense (forma parte de la Biblioteca del Congreso) que funciona como personal técnico compartido para los comités y miembros de la Cámara de Representantes y el Senado.