La administración del presidente Donald Trump planea aumentar los aranceles a los productos chinos en un 20% adicional y elevar los impuestos a la importación de productos de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros nueve socios comerciales importantes, según Associated Press.

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Las nuevas medidas arancelarias tienen como finalidad frenar el crecimiento de la actividad manufacturera en dichas economías, favorecida por subvenciones estatales y diversas restricciones comerciales que, de acuerdo con la administración republicana, generan condiciones de competencia desfavorables para las empresas estadounidenses.

Asimismo, estos gravámenes buscan recuperar parte de los ingresos aduaneros que dejarían de percibirse después de que, en febrero, la Corte Suprema emitiera un fallo en el que estableció que Trump carecía de facultades para invocar una emergencia económica con el propósito de sortear la autorización del Congreso e imponer tarifas comerciales de alcance generalizado.

Donald Trump tomaría decisión clave sobre aranceles Foto: AFP

Durante una conversación telefónica con representantes de los medios de comunicación, realizada a última hora del martes, un alto cargo de la Administración ofreció información adicional sobre los gravámenes que se prevé implementar.

Sus declaraciones tuvieron lugar poco antes de que se hicieran públicos varios informes de investigación relacionados con las políticas y prácticas comerciales de doce países, la Unión Europea —integrada por 27 Estados miembros— y Taiwán.

Según un funcionario, citado por AP, Brasil fue objeto de un castigo adicional tras el estancamiento de las negociaciones comerciales.

Estados Unidos propone aumentar los aranceles de importación del azúcar crudo y refinado; además, se contempla la aplicación de un gravamen adicional del 10 % sobre las aeronaves, una disposición que tendría repercusiones directas en Embraer, la principal compañía brasileña dedicada a la fabricación de aviones.

Donald Trump y Lula da Silva Foto: AP

En el caso de determinados artículos procedentes de China, el nuevo gravamen del 20 % se añadirá a los aranceles de importación que ya se encuentran vigentes, lo que elevará la carga tributaria total hasta alcanzar el 45 %.

Por su parte, Vietnam se encuentra en una situación similar a la del país asiático, ya que también está sujeto a una tarifa aduanera del 20 %, mientras continúan las conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo comercial, según comunicó el miércoles la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En cuanto al resto de los socios comerciales, las tasas impositivas establecidas se sitúan en un rango que va del 10 % al 18 %, según AP.