Jhonny Rivera y su noble gesto: le dio techo en su lujosa finca a abuelitos damnificados en Pereira tras el terremoto

El fuerte sismo de 7,4 grados que ocurrió el 10 de agosto en el occidente de Colombia, con epicentro en el Chocó, sigue causando efectos importantes en el departamento de Risaralda.

En respuesta a la emergencia y a las afectaciones causadas por las lluvias posteriores en Pereira, la familia del cantante de música popular Jhonny Rivera dispuso de una de sus propiedades rurales para brindar alojamiento, alimentación y acompañamiento a un grupo de adultos mayores que perdieron sus viviendas o se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Debido a que Jhonny Rivera se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos laborales en Estados Unidos junto a su esposa, la cantante Jenny López, la atención de los damnificados quedó bajo la supervisión directa de su madre, María Mabel Valencia.

La gestión fue visibilizada por el propio artista a través de sus canales oficiales de redes sociales, donde se observó el traslado de los ciudadanos en un autobús hasta la propiedad rural.

Según lo expuesto en las redes del cantante, la iniciativa busca ofrecer un espacio seguro mientras las autoridades locales avanzan en la evaluación de los daños e infraestructuras afectadas.

Durante la bienvenida al grupo, María Mabel Valencia expresó a través de un mensaje grabado en la propiedad: “Hoy los tenemos con nosotros en la finca, gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Esta es una forma maravillosa de poder ayudar. Gracias, Jhonny, y a Jenny, quienes han estado muy pendientes de que todo salga muy bien”.

La propia finca de Rivera también sufrió afectaciones durante el movimiento. En los primeros días después del terremoto, el cantante mostró imágenes de objetos que terminaron en el suelo y contó que una de sus tías recibió un golpe por la caída de un mueble, aunque no sufrió heridas de gravedad.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el grupo de adultos mayores llegó a la finca de Rivera en un bus. Desde allí, la familia del artista comenzó a brindarles alojamiento.

La decisión de alojar a los adultos mayores hace parte de las acciones solidarias que el cantante y su familia han desarrollado desde los primeros días de la emergencia.

Además de esta iniciativa, Rivera y su esposa habilitaron el Hotel La Rivera, ubicado en Pereira, para recibir donaciones y apoyar a personas afectadas y organismos que participan en la atención de la emergencia.

Por su parte, la Alcaldía de Pereira ha dispuesto una red de puntos oficiales de recolección de ayudas para la atención de las familias damnificadas en la capital risaraldense.

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Las autoridades locales han invitado a la ciudadanía a priorizar la entrega de agua potable, cobijas, alimentos no perecederos, elementos de aseo personal y botiquines de primeros auxilios.

Con la apertura de su finca, Jhonny Rivera convirtió parte de su propiedad en un refugio temporal para adultos mayores que, además de enfrentar las consecuencias del terremoto, tuvieron que abandonar el lugar en el que vivían.