Jerome Sanabria vaticinó lo que hará Petro tras los resultados de las elecciones de Brasil: “3, 2, 1”

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, aunque no alcanzó el porcentaje necesario para ganar en esta etapa. El candidato consiguió cerca del 47 % de los votos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo alrededor del 45 %, con una diferencia inferior a dos puntos entre ambos.

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Con estos resultados, Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre. La legislación brasileña establece una segunda vuelta cuando ninguno de los candidatos supera el 50 % de los votos válidos, por lo que la Presidencia del país se definirá en el balotaje.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, centró su campaña en temas como la seguridad, los impuestos y el gasto público, mientras que Lula, de 80 años, busca mantenerse en la Presidencia durante un nuevo periodo. La contienda entre ambos marcará una nueva disputa entre sectores políticos de derecha e izquierda en Brasil.

Ante este panorama, Jerome Sanabria quiso pronunciarse al respecto y dar su opinión, al celebrar el respaldo de distintas figuras brasileñas al político de derecha.

“Me parece espectacular que las figuras públicas brasileñas participen tan activamente de las elecciones de su país. Ver a un referente como Neymar apoyar tan de frente a Flavio Bolsonaro es fascinante. Quisiera pensar que cada vez pasará con más fuerza en Colombia”, escribió en su cuenta de X.

No obstante, la joven señaló que podía anticipar lo que haría Gustavo Petro tras los resultados de las elecciones en Brasil, pues consideró que comenzaría a publicar mensajes con sus opiniones.

“Petro trinando en 3, 2, 1… ‘Estamos ante el ascenso del neofascismo’”, agregó, sumando un emoji de risa y uno con la bandera de Brasil.

La publicación superó los 3.000 ‘me gusta’ en X, donde la joven suele dar sus opiniones sobre el panorama político y económico.