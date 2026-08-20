Empieza la Premier League: lista completa de partidos, horarios oficiales y canal de TV

Este viernes, 21 de agosto, arranca una nueva temporada de la Premier League con alineaciones renovadas, fichajes de lujo y 38 fechas por delante hasta definir al nuevo monarca del fútbol en Inglaterra.

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Arsenal, vigente campeón, se encargará de abrir el telón con su partido ante Coventry City. Durante el fin de semana habrá otros platos fuertes como Everton vs. Crystal Palace, Newcastel vs. Liverpool o Fulham vs. Chelsea.

Así se jugará la fecha 1 de la Premier League 2026/27

Viernes 21 de agosto

Arsenal vs. Coventry City: 2:00 p. m. (COL) por ESPN y Disney +

Sábado 22 de agosto

Hull City vs. Manchester United: 6:30 a. m. (COL) por ESPN y Disney +

y Everton vs. Crystal Palace: 9:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney +

y Ipswich Town vs. Sunderland: 9:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney +

y Nottingham Forest vs. Leeds United: 9:00 a. m. (COL) ESPN y Disney +

y Brentford vs. Tottenham: 11:30 a. m. por ESPN y Disney +

Domingo 23 de agosto

Brighton vs. Aston Villa: 8:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney +

y Manchester City vs. Bournemouth: 8:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney +

y Newcastle vs. Liverpool: 10:30 a. m. (COL) por ESPN y Disney +

Lunes 24 de agosto

Fulham vs. Chelsea: 2:00 p. m. (COL) por ESPN y Disney +

Arsenal arranca la defensa del título

A diferencia de lo que pasaba en anteriores temporadas, esta vez el rival a vencer es el Arsenal de Mikel Arteta. No solo ganaron la Premier League el año pasado, sino que arrancaron la campaña con una goleada ante Manchester City en la Community Shield.

“Hemos hecho un gran fútbol. Ha sido un gran partido, una manera espléndida de empezar la temporada. Hemos demostrado nuestro nivel y que estamos preparados”, celebró el mediocampista Martin Odegaard, autor de uno de los goleadores de ese partido.

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Dos de las asistencias fueron conseguidas por uno de los recién llegados, el mediocampista griego Christos Tzolis, fichaje estelar del equipo junto a otro hombre del centro del campo, el brasileño Bruno Guimarães.

“Las ganas están ahí. Queremos volver a saborear ser campeones. Sabemos que la tarea será difícil y que nos van a pedir mucho esta temporada”, admitió Arteta.

Ricardo Calafiori y los jugadores de Arsenal celebrando el primer gol frente a Manchester City. Foto: AP Photo/Alastair Grant

Varios de los candidatos al título están estrenando técnico. Manchester City cerró la ‘era Guardiola’ y ahora está bajo el mando del italiano Enzo Maresca, mientras que Liverpool destituyó a Arne Slot y la dirección técnica quedó en manos del español Andoni Iraola.

Manchester United, que después de la irregular y convulsa etapa de Amorim mejoró sensiblemente con Michael Carrick, afronta con altas expectativas la nueva temporada, después de haber terminado tercero la anterior y asegurar su regreso a la Champions League.

El Tottenham de Roberto De Zerbi, que se libró del descenso agónicamente la pasada temporada, es una de las incógnitas antes de que el balón eche a rodar en Inglaterra.