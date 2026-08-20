Terremoto en Perú: la magnitud y la profundidad respecto al ocurrido en Colombia

Un terremoto sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú, a las 13H00 locales (18H00 GMT), sin que todavía se reporten daños o víctimas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros, según el USGS.

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Fuerte terremoto de magnitud 7,2 se registra en Perú y pone en alerta a las autoridades

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros. El de Colombia, ocurrido el 10 de agosto de 2026, registró una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros.

David Tamayo, geólogo magíster en Gestión del Riesgo de Desastres, nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) explicó en SEMANA la importancia de que la profundidad sea mayor, de manera que los daños entre la población sean menores.

Según imágenes difundidas recién ocurrido el movimiento telúrico en Perú, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10.000 habitantes.

Así se vivió el terremoto en Perú. Foto: API

“La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo” y esperamos que “no haya daños que perjudiquen a la población”, dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con TV Perú.

El sismo registrado “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables”, informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales. También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve.

El Instituto Nacional de Defensa Civil, de Perú, emitió este comunicado:

Un sismo de magnitud 7.2, con epicentro situado en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, y con una profundidad de 108 km, se registró a las 13:00 horas del jueves 20 de agosto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora.

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordinó con las autoridades competentes, quienes informaron que el movimiento sísmico fue percibido fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho de la provincia de Parinacochas (Ayacucho); así como, en el distrito de Nazca (Ica). Además; se sintió moderado en las jurisdicciones de Ica y Pisco. Mientras tanto, el movimiento telúrico fue percibido leve en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en el departamento de Apurímac; así también, en los distritos de Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga en el departamento de Moquegua.

Por su parte, unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo en las zonas vulnerables sin reportar daños hasta el momento. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda, ante este tipo de eventos, evitar el pánico, así como, ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su Mochila para Emergencias.

De otro lado, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen), coordina con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta mantener activos sus Centros de Operaciones de Emergencia.

El movimiento telúrico en Perú tuvo lugar tras otros recientes registrados en Venezuela, Japón, Colombia, Indonesia y España. En los últimos meses, se han producido varios terremotos de gran magnitud en distintas zonas del mundo. El 24 de junio, dos grandes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia. A finales de julio, un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el sur de Japón. El 10 de agosto, otro de magnitud 7,4 se registró en Colombia. Apenas cinco días después, un sismo de magnitud 7,7 sacudió la isla de Flores, en Indonesia. Poco después, la tierra volvió a temblar, esta vez en Granada (España), aunque por un terremoto de magnitud 4,8, muy inferior a la de los anteriores. El 18 de agosto, tres nuevos sismos de magnitudes 4,8, 4,2 y 4,0 han afectado nuevamente a la región andaluza.