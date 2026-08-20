Impactantes videos muestran lo que fue el fuerte terremoto de 7,2 en Perú: el miedo se apoderó de las personas

En la tarde de este jueves, 20 de agosto, se registró un fuerte terremoto de 7,2 grados en Perú. A través de redes sociales se comenzaron a ver algunos videos que muestran cómo lo vivieron las personas.

Fuerte terremoto de magnitud 7,2 se registra en Perú y pone en alerta a las autoridades

En algunos sitios hubo pánico y miedo, por lo que rápidamente todos buscaron salir de sus hogares y de los lugares encerrados para intentar protegerse.

En uno de los audiovisuales se observa a la gente en la calle mientras que la tierra se está moviendo. Incluso, algunos se abrazan entre sus familiares y conocidos a la espera de que el sismo pare.

En otro registro fílmico se ven algunas columnas de polvo que, al parecer, dejaron algunas construcciones que se derrumbaron, aunque hasta el momento las autoridades no tienen ningún reporte al respecto.

En un video, que rápidamente se ha hecho viral, se observa cómo en una montaña comienzan a caer escombros, mientras que las personas observan desde abajo y a la espera de que el terremoto finalice.

Una presentadora estaba en vivo cuando, de repente, todo empezó a moverse: el escritorio y casi todo el set temblaron durante varios segundos.

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Por el momento, se ha conocido que el terremoto se sintió en las ciudades de Lima, Cusco, Arequipa y en Ayacucho, donde fue el epicentro, que se dio a una profundidad de 35 kilómetros.

Las autoridades encabezadas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartaron la alerta de tsunami en todo el país, mientras que los daños se reportan como menores hasta el momento.

Es importante señalar que la costa de Perú está ubicada sobre la placa de Nazca, la cual en los últimos meses ha chocado con la placa Sudamericana por procesos naturales, siendo esta la causa del aumento de la actividad sísmica en la región pacífica.

Por el momento, se espera que en el transcurso de las próximas horas las autoridades realicen una verificación y se confirme cuáles fueron las afectaciones que dejó este movimiento telúrico.