La familia Bolsonaro gana terreno en Brasil: Michelle será senadora y dos hijos del expresidente llegan al Congreso

La jornada electoral en Brasil no solo dejó a Flávio Bolsonaro como ganador de la primera vuelta frente a Lula da Silva. También consolidó el avance político de su familia, que logró importantes victorias legislativas y reforzó su influencia en las instituciones del país.

La ex primera dama Michelle Bolsonaro fue elegida senadora por el Distrito Federal en la primera candidatura de su carrera política. La dirigente del Partido Liberal (PL) obtuvo una de las dos curules en disputa y se convertirá en una de las figuras más visibles de la derecha brasileña a partir de 2027.

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A ella se sumó Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano de Flávio, quien fue elegido senador por el estado de Santa Catarina. Tras años como concejal en Río de Janeiro, Carlos logró dar el salto a la política nacional al obtener una de las dos plazas al Senado en ese estado.

Otro integrante del clan que consiguió un escaño fue Jair Renan Bolsonaro, conocido como el hijo “04” del expresidente. Renan fue elegido diputado federal por Santa Catarina, en lo que constituye su primer mandato en el Congreso nacional después de haber ejercido como concejal en Balneário Camboriú.