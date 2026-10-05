Netanyahu asegura que “ajustará cuentas” con los responsables de los ataques del 7 de octubre

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que “ajustará cuentas” con todos los implicados en los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 contra el país y aseguró que en Gaza “no quedará ningún gobierno de Hamás”. Las declaraciones se producen con motivo del aniversario de los ataques perpetrados por Hamás y otros grupos palestinos, que este lunes se conmemora según el calendario hebreo.

Así, recalcó que Israel “tiene más misiones que espera completar” próximamente y señaló que “todo aquel que haya atacado territorio israelí o que haya secuestrado rehenes tiene los días contados”. “Les alcanzaremos, como lo hemos hecho con otros”, apuntó durante un discurso.

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Respecto a la situación en Líbano, afirmó que el Ejército “seguirá atacando a Hezbolá y creando una oportunidad para la paz en el país, en el que la gran mayoría quiere en realidad lograr la paz con Israel”.

Además, dijo que “no va a permitir que Irán amenace la existencia de Israel. El régimen está más débil que nunca desde que se fundó. Está luchando por su vida y, al final, pasará. Tienen un plan de tres puntos para destruir Israel”.

Benjamin Netanyahu habló cerca del aniversario de los ataques del 7 de octubre. Foto: @netanyahu

“Hemos tenido a terceros lanzando misiles contra nuestro territorio y nuestras ciudades y, lo más importante, se han diseñado bombas nucleares para destruir nuestro país y borrarnos de la faz de la tierra”, aclaró el mandatario.

“Luchando de forma conjunta, los militares israelíes han logrado acabar con las armas terroristas de Irán y hacer frente a los enemigos para hacerlos retroceder de nuestras fronteras y crear zonas de amortiguación”, sostuvo, según informaciones del diario The Times of Israel.

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El presidente del país, Isaac Herzog, por su parte, afirmó que “el paso del tiempo no exime” del deber de investigar lo sucedido aquel 7 de octubre y lamentó que “han transcurrido tres años desde la tragedia sin que el Gobierno haya establecido un organismo de investigación exhaustivo”.

Benjamin Netanyahu. Primer Ministro de Israel Foto: Getty Images

En este sentido, declaró que Israel “debe investigar con determinación, valentía y sin sesgos, para comprender cómo sucedió esto. Hay lecciones claras que ya sabemos y debemos interiorizar: no debemos ignorar las advertencias ni las señales inquietantes. Y también debemos afrontar directamente lo que nos sucede en nuestro propio hogar, desde dentro”, destacó.

Herzog hizo hincapié en que, ante la actual campaña para las elecciones que tendrán lugar a finales de octubre, “se deben observar atentamente las señales de alerta evidentes, aquellas que indican una profunda división y disputas peligrosas”.

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“Claramente tenemos derecho a discrepar y, de hecho, el deber de debatir sobre asuntos importantes y grandes interrogantes”, afirmó. “Pero debemos recordar: quienes hoy discrepan con ustedes vivirán aquí a su lado mañana. Sus hijos crecerán en el mismo país que los suyos. Estarán llamados a protegerlo juntos y a construir su futuro en común”, cerró en su mensaje.

Con información de Europa Press.