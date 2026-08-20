Este jueves, sobre la 1 de la tarde, Perú se vio sacudida por un fuerte terremoto de magnitud 7,2, según las cifras registradas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Según la entidad gubernamental, el epicentro se dio a 35 km de la ciudad de Coracora en el departamento de Ayacucho, con una profundidad de 108 km.

Mientras que desde el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situaron la magnitud en 6,7 y con el epicentro en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al este de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros, según la entidad estadounidense.

Impactantes videos muestran lo que fue el fuerte terremoto de 7.2 en Perú: el miedo se apoderó de las personas

Según se conoció desde el país inca, el movimiento telúrico se sintió en la capital Lima, en Cusco, Arequipa y la misma ciudad de Ayacucho, donde se reportó que el sismo se sintió por bastante tiempo, pero no genera mayores daños a reportar.

Las autoridades encabezadas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartaron la alerta de tsunami en todo el país, mientras que los daños se reportan como menores hasta el momento.

Imágenes del terremoto en Perú. Foto: API

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro, de unos 10.000 habitantes.

“La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo” y esperamos que “no haya daños que perjudiquen a la población”, dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables”, informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Terremoto en Perú este 20 de agosto de 2026 de magnitud 6,8 reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Foto: Foto tomada de redes sociales

En diálogo con el canal N de Perú, el director del IGP, Hernando Tavera, relató lo que han sido los reportes del sismo. “Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico; esperemos que sea así”, aseguró.

Este terremoto en territorio peruano se da en medio de una intensa actividad sísmica en la región, con sismos registrados en las últimas semanas en países como Venezuela, Colombia y Guatemala.

La costa de Perú está ubicada sobre la placa de Nazca, la cual en los últimos meses ha chocado con la placa Sudamericana por procesos naturales, siendo esta la causa del aumento de la actividad sísmica en la región pacífica.