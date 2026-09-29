“Le cambiaron la cocaína por sal yodada”, así fue la trampa a un narco colombiano capturado con fines de extradición a Perú

El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) hizo efectiva la captura de un ciudadano colombiano que fue vinculado a una operación de tráfico de estupefacientes en el Perú. La historia que convierte a este colombiano en un futuro extraditado arrancó con un pintoresco episodio construido por autoridades del Perú.

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En enero de 2002 y luego de una investigación de inteligencia adelantada por autoridades contra el narcotráfico de Perú, se logró identificar un cargamento de por lo menos 518 kilos de cocaína que estaban ocultos en cajas de raíces de yuca, listas para exportar a España. Las autoridades de Perú se lanzaron con una idea sacada de una película de humor.

En lugar de incautar la cocaína y anunciar en medios de comunicación el resultado del operativo de inteligencia, los investigadores guardaron silencio y promovieron lo que se conoce como una “remesa controlada” dejar que el envío se complete, pero cambiando la cocaína por sal yodada; de esta forma, saber quién lo iba a recibir en España.

Los narcotraficantes en España recibieron el cargamento y el 5 de marzo del mismo año, las autoridades españolas adelantaron un operativo que permitió la captura de varios integrantes de esa organización criminal, la incautación de vehículos, documentos y establecer las rutas que estaban utilizando los narcotraficantes desde Perú.

El bus que recorría la vía entre Ipiales y Medellín llevaba casi 300 frascos de ketamina, 3.000 pastillas de rivotril y 1.000 dispositivos que activan cargas explosivas. Foto: Policía de Tránsito

“Se hallaron 527 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso neto de 518 kilogramos ocultos entre cajas de raíces de yuca exportadas por la empresa ecuatoriana con la finalidad de identificar a todos los integrantes de la organización criminal; el Ministerio Público autorizó la aplicación de una técnica especial de investigación denominada remesa controlada”, señala la información con la solicitud de extradición.

La investigación no quedó solo en el operativo en España; los hallazgos llevaron a Perú y posteriormente a la persona que en las últimas horas fue capturada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones en cumplimiento de una solicitud de extradición formal que hicieron las autoridades peruanas por el delito de tráfico de estupefacientes.

En las últimas horas y en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, el CTI adelantó el operativo que permitió la captura del hombre requerido en extradición por Perú. Fue interceptado al salir de su residencia y notificado de la solicitud que corría en su contra. Los detalles fueron expuestos en la misma comunicación que hicieron las autoridades peruanas para informar el prontuario que corría en su contra.

En operativos la Policía Valle incautó más de dos toneladas de marihuana. Foto: Policía Valle

Una vez notificado de la solicitud de extradición, el hombre será trasladado hasta el búnker en la ciudad de Bogotá y luego al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota mientras avanzan los trámites correspondientes ante la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia.