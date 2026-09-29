Nuevo estadio El Campín tendrá que esperar: Galán revela las razones del retraso

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este martes, 29 de septiembre, que el proyecto que reemplazará al actual El Campín no estará listo dentro del plazo contemplado inicialmente y aseguró que la administración distrital anunciará próximamente una nueva fecha de entrega.

Adiós al trancón: Alcalde Galán entrega nuevo empalme que conecta seis carriles en la calle 63 de Bogotá

El mandatario explicó en diálogo con Caracol Radio que el proceso ha requerido ajustes desde que comenzó su administración, debido tanto a trámites necesarios para avanzar con las obras como a modificaciones en la manera en la que se ejecutará la construcción.

La intención, sin embargo, se mantiene: levantar un escenario completamente nuevo mientras Bogotá conserva la posibilidad de realizar partidos, conciertos y otros eventos de gran formato.

¿Qué pasó con las obras del nuevo estadio de Bogotá?

Uno de los principales desafíos estuvo relacionado con el modelo bajo el cual había sido concebida inicialmente la intervención.

Galán explicó que cuando asumió la Alcaldía ya se encontraba adjudicada la Alianza Público-Privada (APP) para desarrollar el proyecto. El esquema contemplaba intervenir progresivamente diferentes sectores del actual estadio, una alternativa que, según señaló, generaba dificultades para mantener el escenario en funcionamiento mientras avanzaban los trabajos.

“Eso sonaba bien en el papel, pero en la práctica era imposible garantizar que un estadio tuviera capacidad para un evento”, afirmó el alcalde al referirse al planteamiento inicial.

El proyecto fue entonces replanteado para evitar que Bogotá pierda durante un periodo prolongado uno de sus principales escenarios para el fútbol y los espectáculos. La alternativa contempla desarrollar la nueva infraestructura en otra zona del complejo, permitiendo que el actual estadio continúe operando mientras se adelanta la construcción.

A esos cambios se suman procesos administrativos y técnicos que han incidido en los tiempos. Galán mencionó, entre otros asuntos, el trámite de la licencia y aspectos relacionados con el estudio de tránsito requerido para el proyecto.

Aunque todavía no reveló cuál será el nuevo plazo, anticipó que la ciudad conocerá pronto el cronograma actualizado.

“Muy pronto vamos a tener un anuncio”, señaló.

PowerChina entra en el proyecto del nuevo El Campín

Los ajustes en el calendario se conocen después de que avanzara la definición de la compañía que estaría al frente de la construcción.

De acuerdo con Valora Analitik, PowerChina, multinacional de origen chino con experiencia en proyectos de infraestructura, fue seleccionada para asumir la ejecución de las obras bajo un esquema que comprende diferentes etapas del desarrollo, desde aspectos de ingeniería hasta la adquisición de materiales y la construcción.

TransMilenio retoma la normalidad tras manifestaciones en Bogotá: estas estaciones fueron afectadas

Otro de los cambios relevantes está relacionado con las dimensiones que tendría el escenario. La propuesta contempla una capacidad cercana a los 60.000 espectadores, superior a la del estadio actual, aunque los detalles finales dependerán de los diseños y estudios técnicos que acompañen el proceso.

La transformación del sector no se limitará únicamente al estadio. El proyecto hace parte de una intervención más amplia del complejo alrededor de El Campín, concebida para incorporar nuevos espacios y servicios alrededor del escenario deportivo.

Por ahora, Bogotá deberá esperar la presentación del cronograma actualizado para conocer cuándo comenzará la etapa principal de las obras y cuál será finalmente la fecha proyectada para que el nuevo estadio abra sus puertas.