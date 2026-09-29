Cae banda de apartamenteros en Bogotá: capturado tenía brazalete del Inpec y condena de siete años

Las labores de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá y la denuncia oportuna de los ciudadanos permitieron capturar en flagrancia a tres presuntos apartamenteros en el barrio Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos, quienes habrían participado en el hurto de una vivienda.

Video de la captura de banda de apartamenteros que tenía aterrorizada a Fontibón

De acuerdo con el comunicado entregado por la Policía de la ciudad, los propietarios de la residencia, al llegar al lugar, encontraron los accesos violentados y constataron la pérdida de sus pertenencias.

Asimismo, manifestaron que un menor de edad que se encontraba dentro de la propiedad fue intimidado con un arma cortopunzante por parte de los presuntos delincuentes.

El análisis inmediato de las cámaras de seguridad del sector, facilitado por los afectados, permitió establecer la plena coincidencia de las prendas de vestir de los detenidos con los registros fílmicos.

En los videos se evidenciaba el momento exacto en el que dos de los sujetos ingresaban y salían de la vivienda afectada para luego huir en un vehículo que fue interceptado por las autoridades.

Durante el procedimiento de inspección, la Policía Metropolitana de Bogotá recuperó un computador portátil y dos celulares. También se incautó un arma cortopunzante y se procedió a la inmovilización del vehículo particular.

Lo más llamativo de la situación es que uno de los capturados tenía brazalete electrónico del Inpec y una condena de siete años por hurto agravado y calificado.

Otro de los sujetos tenía antecedentes penales por porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas agravadas.

La Secretaría de Seguridad invitó a la ciudadanía a alertar a la Línea 123 cuando observe a cualquier persona cometiendo cualquier tipo de delito o si es víctima de uno.

Lo anterior para que las autoridades puedan actuar de inmediato y capturar a quienes intentan alterar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la capital.