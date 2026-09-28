Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en Bogotá en las últimas horas. El presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, del Centro Democrático, compartió el video de los hechos y reclamó por mayor seguridad.

Ataque contra guarda de seguridad en estación de TransMilenio dejó dos capturadas: video mostró inesperada reacción

“Otro indignante robo en el norte de la ciudad. Esta vez la víctima fue una mujer que iba ingresando con su vehículo a su casa. Hay que dar con esos delincuentes y que paguen por todo lo que han hecho”, le pidió Amín a la Secretaría de Seguridad.

En el video publicado por Pulzo se ve cuando una mujer que iba en su vehículo iba a ingresar al parqueadero del edificio, mientras tanto, un hombre se acerca caminando por la acera y llega hasta la puerta del conductor para abordar a la mujer de forma agresiva e intimidante, a pesar de que tenía la ventana cerrada.

Mientras el delincuente intimida a la conductora, un motociclista —que todo indica que sería cómplice del robo— se acerca a la acera y espera a que su compañero cometa el delito.

Luego de varios forcejeos, el delincuente corre a la moto y se monta en ella mientras el cómplice que lo esperaba arranca a toda velocidad.

Según las cámaras de seguridad, el video fue grabado este lunes, 28 de septiembre, a las 12:47 p. m.

La seguridad ha sido uno de los temas más difíciles de controlar en la capital. Aunque se han tomado varias medidas desde la administración de Carlos Fernando Galán, se siguen registrando hechos que generan un ambiente de inseguridad.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció medidas de seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá / API

Según un informe de calidad de vida de Bogotá Cómo Vamos, la capital cerró con 1.173 homicidios en 2025, lo que significó una reducción de un 3,4 % frente al 2024 y la tasa quedó en 14,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, el hurto común bajó un 7,8 %, registrando 144.982 casos el año pasado, mientras que se contaron 123.393 casos de hurto. En el caso de TransMilenio, el hurto aumentó un 58,5 %.

Precisamente, el medio de transporte público de la capital ha sido un escenario violento. En los últimos días se registró el asesinato de un guarda de seguridad que fue atacado con un arma blanca en la estación de Terreros, en Soacha.

Ante los hechos de inseguridad en la capital, el alcalde Galán, a través de la Secretaría de Seguridad, entregó 212 motocicletas y 41 camionetas tipo van y pick-up que serán destinadas a fortalecer la vigilancia y la capacidad de reacción en diferentes zonas de la ciudad.