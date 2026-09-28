Video | Pareja se resistió a un robo en Bogotá y los delincuentes terminaron llevándose a su perro

Un nuevo hecho de inseguridad genera preocupación en Bogotá. Una pareja que caminaba junto a su perro, llamado Pato, fue abordada por dos delincuentes en el barrio Britalia Norte, en la localidad de Suba.

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De acuerdo con el relato de una de las víctimas, los hombres se movilizaban en una motocicleta y uno de ellos descendió para intimidarla con un arma blanca e intentar quitarle el celular.

“Él me muestra un cuchillo e intenta quitarme el celular. Yo me muevo para atrás y en ese momento mi novio se da cuenta, reacciona y lo empuja un poco”, relató la mujer.

La situación quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa parte del momento en el que la pareja es interceptada mientras se encontraba con su mascota.

Del intento de robo a llevarse a Pato

Según contó la víctima a City TV, en medio del forcejeo decidió entregar su teléfono con la intención de que el delincuente se marchara. Sin embargo, el hombre volvió hacia ella y, en lugar de tomar el celular, agarró la correa de Pato.

“Cuando vuelve me coge la correa del perro, sale corriendo y se sube a la moto con el perrito; prácticamente lo lleva volando”, aseguró.

Los delincuentes escaparon en la motocicleta con la mascota. Pero la angustia de la familia no terminó allí.

Horas después del hecho, comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían dinero a cambio de devolver a Pato, según la información conocida sobre el caso.

Allegados lamentan lo sucedido y compartieron imágenes para ser difundidas para recuperar a Pato.

Por favor, comunicarse a esos números si tiene información para poder recuperar a la mascota. Foto: Cortesía

Cifras de inseguridad en Bogotá

El caso ocurre en medio de las alertas por diferentes modalidades de hurto en la capital. Según cifras expuestas en julio de 2026 en el Concejo de Bogotá, más del 54 % de los hurtos a personas ocurrían durante la noche y la madrugada.

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El informe también advirtió sobre el comportamiento de otros delitos en determinadas franjas horarias. Entre enero y mayo de 2026, por ejemplo, el hurto de motocicletas durante la madrugada registró un incremento del 64,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el Distrito informó este 28 de septiembre que 442 personas fueron capturadas en Bogotá durante la última semana por diferentes delitos, como resultado de operativos, investigaciones y acciones de las autoridades en distintas localidades de la ciudad.