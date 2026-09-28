Embajada de Estados Unidos homenajeó a policías heridos con flechas durante protestas frente a su sede en Bogotá

La Embajada de Estados Unidos en Colombia rindió homenaje este 28 de septiembre a cuatro integrantes de la Policía Nacional que resultaron heridos durante las protestas ocurridas el 17 de octubre de 2025 en inmediaciones de su sede en Bogotá.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la Embajada compartió imágenes de la ceremonia y resaltó la actuación de los uniformados durante aquella jornada, cuando se presentaron hechos violentos en medio de las manifestaciones.

“Rendimos homenaje a la valentía de la Policía de Colombia al proteger nuestra Embajada en Bogotá y su personal durante las protestas del 17 de octubre de 2025, donde cuatro agentes resultaron heridos con flechas”, señaló la representación diplomática.

Durante el reconocimiento también fueron homenajeados dos integrantes de la unidad médica de la Embajada, quienes atendieron a los policías en el lugar. La entidad aprovechó el acto para destacar la cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos.

“Nos enorgullece entregar reconocimientos a estos cuatro policías y a los dos valientes miembros de nuestra unidad médica que los atendieron en el lugar”, agregó la Embajada.

¿Qué pasó durante las protestas frente a la embajada de Estados Unidos?

Los hechos se remontan al 17 de octubre de 2025, cuando se desarrollaban movilizaciones y plantones convocados por organizaciones provenientes de diferentes territorios del país. La Secretaría Distrital de Gobierno informó entonces que sus equipos venían acompañando las jornadas junto con otras entidades del Distrito.

Durante las manifestaciones se registraron hechos violentos en inmediaciones de la sede diplomática y cuatro integrantes de la Policía Metropolitana resultaron heridos.

La Administración Distrital rechazó las agresiones y advirtió que estas acciones ponían en riesgo tanto a ciudadanos como a servidores públicos y gestores encargados de acompañar las protestas.

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En ese momento, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que las acciones violentas habían superado las posibilidades de mediación mediante el diálogo y pidió la intervención de la Policía ante posibles delitos, así como la actuación de la Fiscalía para avanzar en las respectivas investigaciones.

Más de un año después de aquellos hechos, la Embajada volvió a destacar públicamente la actuación de los cuatro policías y de quienes participaron en su atención médica, esta vez mediante la entrega de reconocimientos.