Trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia entregaron ayuda para afectados por las lluvias en el país

En medio de la difícil situación que atraviesan algunas regiones del país por las fuertes lluvias de estos primeros meses del año, desde diferentes sectores se han venido solidarizando con los afectados.

En esta oportunidad, el turno fue para los trabajadores de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, quienes de manera voluntaria se acercaron hasta las instalaciones de la Cruz Roja en Bogotá a entregar sus ayudas.

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

“Agradecemos la gran iniciativa de los trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes voluntariamente recolectaron donaciones para las familias afectadas por las lluvias”, escribió la entidad.

Entre las donaciones que se registraron se encuentran alimentos no perecederos e implementos de aseo y hábitat, con el fin de apoyar a esas familias que se han visto fuertemente afectadas por la inclemencia del clima.

“Cada uno aportó su granito de arena y trajo a nuestro punto de acopio alimentos no perecederos e implementos de aseo y de hábitat, que serán entregados a quienes más los necesitan”, complementó la Cruz Roja.

Desde la Cruz Roja, seccional Bogotá y Cundinamarca, hicieron un llamado a los colombianos para que se sigan sumando a los esfuerzos con cada donación para quienes más lo necesitan en la temporada de lluvias.

“Cada vez que recibimos una donación, nuestros voluntarios y colaboradores las organizan para preparar kits de mercado básico e higiene. Estos kits se convierten en alivio, apoyo y esperanza para las familias que más lo necesitan durante la temporada de lluvias”, señaló la Cruz Roja.