Confidenciales

Trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia entregaron ayuda para afectados por las lluvias en el país

Alimentos no perecederos e implementos de aseo estuvieron entre las donaciones entregadas por los funcionarios de la embajada en Bogotá.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
21 de febrero de 2026, 4:33 p. m.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia entregó ayudas a la Cruz Roja para afectados por el invierno.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia entregó ayudas a la Cruz Roja para afectados por el invierno. Foto: Imagen tomada de @cruzrojabogota

En medio de la difícil situación que atraviesan algunas regiones del país por las fuertes lluvias de estos primeros meses del año, desde diferentes sectores se han venido solidarizando con los afectados.

En esta oportunidad, el turno fue para los trabajadores de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, quienes de manera voluntaria se acercaron hasta las instalaciones de la Cruz Roja en Bogotá a entregar sus ayudas.

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

Agradecemos la gran iniciativa de los trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes voluntariamente recolectaron donaciones para las familias afectadas por las lluvias”, escribió la entidad.

Entre las donaciones que se registraron se encuentran alimentos no perecederos e implementos de aseo y hábitat, con el fin de apoyar a esas familias que se han visto fuertemente afectadas por la inclemencia del clima.

Confidenciales

“Los carrotanques en Colombia se han convertido en un símbolo de la corrupción y la politiquería”: Sergio Fajardo lanza crítica

Confidenciales

Cancillería le pone la lupa a la implementación del nuevo modelo de pasaportes en la Imprenta Nacional

Confidenciales

Álvaro Uribe plantea su fórmula para inversión y empleo: “Bajar impuestos, dar estabilidad y eliminar entidades estatales”

Confidenciales

Las dudas de los expertos sobre los restos de Camilo Torres

Confidenciales

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Confidenciales

Epa Colombia y los celulares que ha intentado tener en prisión

Confidenciales

¿Jaime Ramírez Cobo se alista para colaborar con la justicia?

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de febrero de 2026

Estados Unidos

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

Loterías

Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes 25 de noviembre de 2025

Cada uno aportó su granito de arena y trajo a nuestro punto de acopio alimentos no perecederos e implementos de aseo y de hábitat, que serán entregados a quienes más los necesitan”, complementó la Cruz Roja.

Desde la Cruz Roja, seccional Bogotá y Cundinamarca, hicieron un llamado a los colombianos para que se sigan sumando a los esfuerzos con cada donación para quienes más lo necesitan en la temporada de lluvias.

Cada vez que recibimos una donación, nuestros voluntarios y colaboradores las organizan para preparar kits de mercado básico e higiene. Estos kits se convierten en alivio, apoyo y esperanza para las familias que más lo necesitan durante la temporada de lluvias”, señaló la Cruz Roja.

Más de Confidenciales

El candidato presidencial Sergio Fajardo habló por la polémica de los carrotanques en Colombia.

“Los carrotanques en Colombia se han convertido en un símbolo de la corrupción y la politiquería”: Sergio Fajardo lanza crítica

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, al frente del proceso de los nuevos pasaportes.

Cancillería le pone la lupa a la implementación del nuevo modelo de pasaportes en la Imprenta Nacional

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe plantea su fórmula para inversión y empleo: “Bajar impuestos, dar estabilidad y eliminar entidades estatales”

El sacerdote Camilo Torres murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí. Falleció durante su primer combate como guerrillero del ELN.

Las dudas de los expertos sobre los restos de Camilo Torres

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Epa Colombia, Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

Epa Colombia y los celulares que ha intentado tener en prisión

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

¿Jaime Ramírez Cobo se alista para colaborar con la justicia?

Empresario asesinado a manos de un sicario.

Cuatro datos de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

Noticias Destacadas