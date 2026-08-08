Todd Blanche recibe alto cargo en EE. UU. tras posesión de De La Espriella y deja mensaje: “Una nueva amistad”

Todd Blanche, quien hace unas horas lideró la representación norteamericana en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, recibió un importante nombramiento en Estados Unidos por parte de Donald Trump, un día después de la oficialización del nuevo presidente colombiano.

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Blanche, quien llegó como fiscal interino de Estados Unidos a suelo colombiano, este sábado fue nombrado nuevo secretario de Justicia en su país, por lo que, además de ser el máximo asesor legal de Trump, ahora es la máxima autoridad en la aplicación de la ley en el país norteamericano. El movimiento coincidió con la oficialización del máximo mandatario de Colombia.

Horas después del nombramiento, el secretario dejó un mensaje a la delegación de su país en Colombia, a propósito de la posesión de Abelardo De La Espriella, y se refirió amablemente al nuevo presidente de los colombianos.

“Agradecido de liderar la delegación de EE. UU. en Colombia para la inauguración del presidente Abelardo De La Espriella. Ayer fue el comienzo de una nueva amistad y asociación trabajando como equipo en la lucha contra el narcotráfico y fortaleciendo nuestra relación para contrarrestar amenazas a nuestra seguridad nacional y seguridad pública”, publicó Blanche en su cuenta oficial.