Voraz incendio en vivienda preocupó a residentes de Puente Aranda en Bogotá

El fuego en una casa del sector sorprendió a vecinos y transeúntes en plena jornada del martes y obligó a intervenir rápidamente al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para verificar que no hubiese personas dentro del lugar.

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El fuerte incendio estructural se registró sobre las 3:00 p.m. de este 29 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio San Rafael, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

La emergencia generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras diferentes usuarios de redes sociales comenzaron a reportar imágenes y videos de la conflagración.

Según el reporte inicial, el Cuerpo Oficial de Bomberos se acercó rápidamente al lugar y trabajó intensamente para controlar en su totalidad la emergencia.

En un primer momento, se decía que en la vivienda había personas al momento del inicio de la conflagración, lo cual generó más pánico y angustia entre las personas que se encontraban cerca a la situación.

Sin embargo, esta información fue desmentida minutos después por el organismo de socorro que se presentó en el lugar.

Incendio en vivienda ubicada en la localidad de Puente Aranda, Bogotá en la tarde del marte 29 de septiembre Foto: Cuenta de X Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá / API

Incendio en vivienda ubicada en la localidad de Puente Aranda, Bogotá en la tarde del marte 29 de septiembre Foto: Cuenta de X Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá / API

Hace algunos instantes, el Cuerpo Oficial de Bomberos comunicó, a través de su cuenta de X, que estaban realizando las verificaciones de puntos calientes y un corte de una cubierta metálica que hacía parte del techo, con el fin de facilitar el acceso para completar las labores de enfriamiento y aseguramiento del área.

La más reciente actualización informó que el incendio había sido 100% controlado y que no se reportaron personas lesionadas a causa de la emergencia presentada en la vivienda ubicada en la Carrera 5 con Calle 50.

La etapa que sigue en el proceso es la remoción de escombros, limpieza de la calle, verificación de redes eléctricas comprometidas, tomas de corriente y revisión que asegure que no se presentarán nuevos focos que reactiven el fuego en las próximas horas.