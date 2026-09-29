VPH no es solo cosa de mujeres: Bogotá abre jornada de vacunación para niños y hombres

El virus también puede estar relacionado con cánceres de pene, ano y boca y garganta. La jornada busca que la prevención deje de verse como un asunto femenino.

El VPH en hombres: un llamado a la prevención y concientización

Durante años, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) fue asociada principalmente con las niñas y la prevención del cáncer de cuello uterino.

Sin embargo, el mensaje de prevención apunta ahora a toda la familia, pues el virus también puede afectar a los hombres y está relacionado con diferentes tipos de cáncer.

En Bogotá se desarrolla una jornada especial de vacunación contra el VPH dirigida a niños y niñas, hombres y mujeres, con la posibilidad de acceder a la vacuna Gardasil 9 a un costo especial.

La jornada, organizada por la Liga Colombiana Contra el Cáncer, se realiza del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en su sede ubicada en la carrera 12A n.º 77-34, en Bogotá. La atención no requiere agendamiento.

La Liga Colombiana contra el Cáncer recordó que la vacuna contra el VPH se puede aplicar a niños y hombres y mujeres mayores de 18 años y hasta los 45 años, con costo. Foto: Liga Colombiana contra el cáncer/Web

La vacuna Gardasil 9 protege contra nueve tipos de VPH: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. De acuerdo con la información suministrada para la jornada, estos incluyen los cuatro tipos contemplados en la vacuna tetravalente y otros cinco considerados de alto riesgo.

El virus no distingue entre hombres y mujeres

El VPH es una de las infecciones más frecuentes. En aproximadamente el 90 % de los casos, el sistema inmunitario consigue eliminarlo de manera natural.

Sin embargo, cuando determinados tipos de alto riesgo permanecen en el organismo, pueden generar cambios celulares que con el tiempo podrían desencadenar cáncer.

Aunque el VPH suele relacionarse con el cáncer de cuello uterino, también está asociado con cánceres de vulva, vagina, pene y ano, además de algunos tipos de cáncer de boca y garganta.

“Hablar de VPH es hablar de prevención del cáncer”, señaló el doctor Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, quien destacó que la información debe llegar a las familias y que la prevención no tiene género.

La vacuna contra el VPH se aplica a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años, y protege contra varios tipos de cáncer, como el de cuello uterino, orofaringe, pene, ano, vulva y vagina. Foto: Getty Images

En Colombia, el cáncer de cuello uterino continúa siendo un problema de salud pública. Las estimaciones de Globocan 2022 registraron 4.570 nuevos casos y 2.435 muertes por esta enfermedad durante ese año.

A nivel mundial, el análisis basado en Globocan 2022 estima 831.204 casos de cáncer atribuibles al VPH en 2022, tanto en mujeres como en hombres.

Entre los datos utilizados para explicar la importancia de la prevención está que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), más del 90 % de los cánceres causados por el VPH pueden prevenirse mediante la vacunación.

La Liga Colombiana Contra el Cáncer plantea la jornada como una oportunidad para que padres, madres y cuidadores conozcan la importancia de la vacunación de sus hijos e hijas y para que los adultos entiendan que la prevención del VPH tampoco es exclusivamente femenina.