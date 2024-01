La vacunación que podría prevenir hasta seis tipos de cáncer que afectan a hombres y mujeres

“La vacunación frente al virus del papiloma humano, frente al VPH, es una herramienta no solo necesaria, sino muy poderosa para conseguir este objetivo . Es una vacunación en la que caben todas las personas que tienen, han tenido o van a tener relaciones sexuales, porque todas esas personas se pueden vacunar y el virus del papiloma humano no distingue entre género, edad ni orientación sexual. Es cosa de todas y de todos”, recalcó De la Fuente.

“La prevención a través de la vacunación ha aumentado, pero sí que es verdad que sigue siendo cuantitativamente pequeña al lado de otras cuestiones del sistema sanitario. No es el calendario vacunal, lo importante de las vacunas es lo que previenen ”, ha afirmado.

La vacunación no termina en la infancia

Entre los retos principales que presenta el abordaje de la vacunación, los expertos han destacado la necesidad de fomentar la vacunación entre los adultos y no solo en los niños , para lo que sería necesaria una mayor formación y difusión de las recomendaciones.

“El primer reto es que todos seamos conscientes de que la vacunación no termina en la infancia. No debemos pensar que es un problema de confianza en las vacunas, porque a los niños los llevan a vacunar adultos, con lo cual los adultos deben creer y confiar en las vacunas. Si realmente ellos no se vacunan, es un problema de formación e información”, argumentó la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la doctora Pilar Arrazola.