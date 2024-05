¿Es el cannabis una sustancia menos peligrosa de lo que se cree? Esta es la propuesta que enciende la polémica en Estados Unidos

¿Peligrosos efectos?

El problema es que al ser un consumo masificado en personas que no han terminado de desarrollar su cerebro, podría volverlos particularmente vulnerables a ciertos efectos asociados al uso del cannabis en el largo plazo. Esto según distintas investigaciones realizadas por The Journal of Psychopharmacology, la revista Neuropsychopharmacologyy el International Journal of Neuropsychopharmacology, que muestran ciertas afectaciones cognitivas y psicológicas.