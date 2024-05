El esperanzador medicamento contra el cáncer de pulmón que fue aprobado en Estados Unidos; así se logró este avance de la ciencia

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la probabilidad de padecer cáncer de pulmón en el transcurso de la vida, en términos generales, para un hombre padezca es de aproximadamente 1 en 16; mientras que para una mujer, el riesgo es de 1 en 16. Estos números incluyen tanto a fumadores como a no fumadores.

Y explicó que esta aprobación fue posible gracias a que en un ensayo clínico, este fármaco demostró triplicar la esperanza de vida de los pacientes con este cáncer, con una mediana de supervivencia de 14 meses. Aunque no todos los pacientes respondieron al tratamiento, aquellos que lo hicieron experimentaron una mejora significativa en su calidad de vida .

El medicamento llega al mercado, inicialmente solo en Estados Unidos, después de varias décadas de investigaciones sin que se lograran avances reales en el tratamiento, informó a The New York Times el especialista en cáncer de pulmón del Instituto Nacional del Cáncer, el doctor Anish Thomas, quien no fue parte del ensayo.