Miguel Varoni: “Fumé durante mucho tiempo y la adicción a la nicotina es fuerte”; el actor se confiesa sobre sus excesos con el cigarrillo

No la tenía fácil. Para entonces contaba con 47 años y había comenzado a fumar siendo apenas un adolescente, a los 14. Por ello, intentaba ser fuerte ante la tentación. “Cuando dejé de fumar, le pedía mucho a mi Dios que me ayudara y me diera la fortaleza necesaria para no volver a hacerlo, pero no es fácil. Fumé durante mucho tiempo y la adicción a la nicotina es muy fuerte”, confiesa Varoni en SEMANA.