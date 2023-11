Miguel Varoni soltó inesperada noticia sobre su salud y habló del cáncer de pulmón: “fue sin dolor”

“Fumé durante mucho tiempo, fumé desde los 14 años. Dejé de fumar hace exactamente 11, por eso soy una persona que aún está en alto riesgo. Uno tiene que tomar la ventaja, tomar la delantera, no esperar a ver si algo pasa o si me detectan algo. Yo creo que hay que hacer las cosas” , precisó.

Luego, añadió: “Debido a mi propio riesgo, hace poco me hice los exámenes de detección y admitiré que estaba nervioso. No sabía qué esperar, pero el examen de detección fue rápido y sin dolor. Conocer mis resultados nos dio tranquilidad a Cathy y a mí”.

View this post on Instagram

“Me siento feliz, me siento pleno. Me siento con otra actitud y con muchas ganas. No veo la hora de que me den de alta para hacer ejercicio y verme en el espejo totalmente recuperado. No vamos a negar que es importante sentirse y verse bien”, manifestó en aquel momento.