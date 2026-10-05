Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula da Silva, fue elegido gobernador de Paraná

Sergio Moro, el exjuez que se convirtió en una de las figuras más conocidas de la Operación Lava Jato y que llegó a condenar al hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue elegido gobernador del estado de Paraná en las elecciones regionales celebradas este domingo en Brasil.

El ahora senador del Partido Liberal (movimiento liderado por la familia Bolsonaro) se impuso en primera vuelta al obtener poco más del 50 % de los votos válidos, suficiente para evitar un balotaje y asegurar de inmediato su llegada al gobierno del estado donde construyó gran parte de su carrera judicial. Sus principales rivales fueron Sandro Alex, respaldado por el gobernador saliente Ratinho Júnior, y Requião Filho, representante del centroizquierda.

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Moro pasó de liderar las investigaciones anticorrupción más importantes de la historia reciente de Brasil a ocupar cargos de elección popular. Tras dejar la magistratura en 2018, se convirtió en ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, rompió posteriormente con el entonces mandatario y fue elegido senador en 2022. En 2026 regresó al PL y reconstruyó sus vínculos con el bolsonarismo.

Durante la campaña, Moro recibió el respaldo de Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta presidencial, y se convirtió en uno de los candidatos más visibles de la derecha brasileña. Tras confirmarse su triunfo, afirmó que la victoria se produjo “contra toda la máquina y todas las mentiras” y prometió encabezar un gobierno “honesto y eficiente”.