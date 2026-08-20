“Reconstruir Tuluá podría costar 100.000 millones de pesos”: alcalde Gustavo Vélez

Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, la Alcaldía de Tuluá continúa con las acciones de atención a las familias afectadas y comienza a definir las medidas necesarias para avanzar hacia la recuperación del municipio.

Alcaldía de Tuluá demuele torre de la iglesia de Aguaclara afectada por el terremoto del 10 de agosto

El alcalde Gustavo Vélez presentó un balance de las labores adelantadas desde la emergencia y explicó que la administración mantiene concentrados sus esfuerzos en las necesidades más urgentes de las comunidades. Entre las acciones desarrolladas se encuentran las visitas de verificación de viviendas, la demolición de estructuras que representaban un riesgo, la recolección y retiro de escombros y la entrega de ayudas humanitarias.

De acuerdo con el mandatario, “la recuperación de Tuluá podría extenderse durante tres años y representar una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos”, según señaló a través de su cuenta de X.

Alcaldía busca fortalecer la atención

Como parte de las nuevas medidas para afrontar las consecuencias del terremoto, la Administración Municipal presentó cuatro proyectos de acuerdo ante el Concejo de Tuluá. Las iniciativas están orientadas a fortalecer la atención de la emergencia mediante la reorientación de recursos para apoyar a las familias damnificadas y las labores de reconstrucción.

Los proyectos también contemplan establecer beneficios tributarios para las personas afectadas por el terremoto, con el propósito de incorporar medidas adicionales dentro de la respuesta institucional.

El plan de acción tendrá como prioridad a las familias damnificadas, especialmente aquellas ubicadas en la zona rural y en los sectores más vulnerables del municipio, con énfasis en los estratos 1, 2 y 3.

En estas comunidades, la Alcaldía proyecta fortalecer la atención mediante la entrega de materiales y mano de obra que permitan contribuir a la recuperación de las viviendas que resultaron afectadas. La intención es avanzar progresivamente en las soluciones requeridas por las familias mientras continúan las labores de atención de la emergencia.

Alcalde Gustavo Vélez entrega el balance de la situación en la ciudad Foto: Alcaldía de Tuluá / API

Alianza para recolectar materiales

A las medidas institucionales se suma la iniciativa Tuluá, un solo corazón, una alianza entre el sector público y privado que busca reunir esfuerzos para apoyar la reconstrucción.

El proyecto contempla la creación de un Banco de Recolección de Materiales, destinado a recibir y canalizar donaciones de insumos que posteriormente serán utilizados en la recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto.

La iniciativa pretende vincular a empresas, comerciantes y ciudadanos para ampliar la capacidad de respuesta y acompañar a las familias damnificadas durante el proceso de reconstrucción.

Mientras se ponen en marcha estas nuevas acciones, la Administración Municipal mantiene las labores de atención que comenzaron después del movimiento telúrico, con énfasis en la identificación de las necesidades de las comunidades, la mitigación de riesgos y la recuperación de las zonas afectadas.

El panorama planteado por el alcalde refleja que, más allá de la atención inmediata de la emergencia, Tuluá se prepara para una etapa de recuperación que podría extenderse durante los próximos años y que requerirá recursos, coordinación entre las instituciones y participación del sector privado y la ciudadanía.