Drástica decisión de Bayern Múnich con compañero de Luis Díaz por desmayarse en la cancha: notificación oficial

El Bayern Múnich de Luis Díaz se alista para una nueva edición de la Supercopa de Alemania, que enfrenta al campeón de la Bundesliga y de la DFB Pokal, en situaciones normales. Vale aclarar que el gigante bávaro lo ganó todo en el curso pasado, por lo que el rival es el Borussia Dortmund, en su condición de segundo en la Bundesliga. De esta manera, se configura una nueva edición del gran clásico del fútbol alemán, que tendrá al volante colombiano en acción, así como la baja de Jamal Musiala.

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La joya del Bayern y de la selección de Alemania, luego de superar una delicada fractura, permanecer varios meses de baja y asistir al Mundial 2026 en Norteamérica, ha tenido una pretemporada bastante compleja debido a su situación de salud, que puso al gigante bávaro en apuros.

La conmoción no es para menos. Jamal Musiala se ha desplomado en dos partidos seguidos con el Bayern Múnich. Fueron dos episodios seguidos, de un partido para otro, que interrumpieron la pretemporada y forzaron al club alemán a tomar medidas drásticas como, por ejemplo, alejarlo de la convocatoria para la Supercopa de Alemania y más bien tratar de tenerlo a punto para el inicio de la Bundesliga.

La decisión ya se filtró en la prensa alemana y Jamal Musiala brillará por su ausencia en el Signal Iduna Park y Luis Díaz no podrá tener un socio clave en la zona de ataque, donde también estarán el goleador Harry Kane y el volante francés Michael Olise.

Se conoció lo que le sucede a Jamal Musiala

Luego de ese segundo episodio, el mismo Jamal salió a explicar cuál era la complicación de salud que lo aquejaba: “Unas crisis de ausencia breves y temporales —pero altamente tratables— causadas por una disfunción neurológica”, escribió, revelando el diagnóstico médico.

Jamal Musiala, mediocampista ofensivo del FC Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim (amistosos). Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana”, agregó el jugador alemán.

¿Cuándo es la Supercopa de Alemania?

Pese a lo de Musiala, Luis Díaz pinta para ser titular en Bayern Múnich en la Supercopa. Tuvo una brillante pretemporada y se consolida junto a Harry Kane y Michael Olise como uno de los mejores tridentes de Europa.

Bayern Múnich y Borussia Dortmund jugarán la final de la Supercopa de Alemania este sábado, 22 de agosto, en el estadio Signal Iduna Park, con hora de arranque a partir de la 1:30 p. m. (horario colombiano). Los canales para ver en vivo son ESPN y Disney+.