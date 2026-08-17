Alcalde de Tuluá solicita medidas extraordinarias para atender daños del terremoto

El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, solicitó al Gobierno Nacional adoptar medidas extraordinarias para fortalecer la capacidad del municipio de atender la emergencia ocasionada por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, considerado el más fuerte ocurrido en Colombia en los últimos 47 años.

Asocapitales presentó reporte de personas fallecidas, desaparecidas y heridas tras siete días del terremoto

Según el balance oficial con corte al 14 de agosto, el terremoto dejó dos personas fallecidas y 67 heridas en la ciudad del Valle del Cauca.

Además, 534 viviendas fueron inspeccionadas, de las cuales 116 quedaron catalogadas en alto riesgo. En total, 513 viviendas resultaron afectadas en la zona urbana y 21 en el área rural.

Comunicado de la Alcaldía de Tuluá Foto: Alcaldía de Tuluá

La emergencia también ha generado la recolección de 432 toneladas de escombros y ha requerido el despliegue de 35 equipos técnicos en las 10 comunas del municipio.

Ante este panorama, el alcalde advierte que la magnitud de las afectaciones supera la capacidad fiscal ordinaria de Tuluá.

El principal obstáculo, explica, es que buena parte de los recursos municipales tienen destinación específica y no pueden ser utilizados libremente para atender la emergencia.

Por ello, Vélez Román pide al presidente de la República declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y expedir un decreto que permita a los municipios afectados reorientar temporalmente sus rentas propias de destinación específica hacia las labores de respuesta, rehabilitación y recuperación.

El mandatario sostiene que “la atención de la emergencia exige disponer de recursos de manera inmediata y flexible” y advierte que “cada día de rigidez presupuestal se traduce en menor capacidad de respuesta frente a una población que ha visto comprometidas su vida, su vivienda y sus medios de subsistencia”.

🚜 ¡Seguimos recogiendo los escombros del sismo!

Tenemos rutas definidas para recorrer diferentes sectores de Tuluá con maquinaria amarilla, volquetas y nuestros equipos operativos. 🏠 👉 Desliza y conoce los barrios en los que estaremos realizando la recolección.💙 pic.twitter.com/Gm3mnotTsa — Alcaldía de Tuluá (@AlcaldiaDeTulua) August 14, 2026

La Alcaldía también solicita priorizar a Tuluá en el Plan de Acción Específico para la Recuperación y en las transferencias destinadas a atender los daños provocados por el sismo.