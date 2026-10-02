Dos movimientos sísmicos fueron registrados durante la madrugada de este viernes en la región Pacífica. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento en Chocó y, posteriormente, otro en el océano Pacífico.

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Sismo en Chocó fue registrado durante la madrugada

El primer evento ocurrió a la 1:27 a. m., con una magnitud de 3,0 y una profundidad de 43 kilómetros. El SGC localizó el movimiento en Istmina, Chocó.

Este evento hace parte de la actividad sísmica que el SGC mantiene bajo monitoreo en el departamento.

En su boletín, la entidad explicó que en la zona de Chocó se distinguen, entre otros, movimientos asociados a un enjambre sísmico ubicado en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.

Otro sismo ocurrió en el océano Pacífico

Poco más de una hora después, a las 2:57 a. m., el SGC reportó otro evento sísmico, esta vez localizado en el océano Pacífico.

El movimiento tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad superficial, según el boletín actualizado de la entidad.

Los dos registros corresponden a eventos diferentes, tanto por su ubicación como por sus características reportadas por el SGC.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica del país y recomienda a las personas que perciban un movimiento reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido.

A través de este formulario, los ciudadanos pueden informar dónde estaban y qué efectos percibieron durante el sismo. Esta información ayuda al SGC a evaluar la intensidad con la que fue sentido el movimiento y sus posibles efectos.

El SGC reportó dos sismos durante la madrugada de este viernes. Foto: Getty Images

¿Seguirá temblando en el Pacífico colombiano?

El Pacífico colombiano seguirá teniendo actividad sísmica porque es una región tectónicamente activa.

Es una zona de alta actividad sísmica debido, entre otros factores, al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

En su actualización del 1 de octubre, el SGC informó que la actividad sísmica en Chocó continúa siendo monitoreada y que un enjambre registrado en la zona había presentado múltiples eventos.

La entidad explicó que este tipo de secuencias puede presentar sismos de magnitudes similares en diferentes momentos, por lo que el seguimiento es permanente.

Pese a los movimientos presentados, no hay una predicción oficial que permita decir que habrá otro temblor después del registrado a las 2:57 a. m.