Terminó la compleja búsqueda de una mujer que cayó al embalse Tominé tras choque de dos embarcaciones: esto dijeron las autoridades

Luego de tres angustiosas jornadas de búsqueda, organismos de socorro, con apoyo de la Armada Nacional, lograron encontrar el cadáver de Sandy Astrid Sereny Ruiz, la mujer de 59 años que cayó al embalse de Tominé tras el choque de dos lanchas.

El accidente en ese importante cuerpo de agua del municipio de Guatavita ocurrió el lunes 17 de agosto, cuando dos embarcaciones colisionaron en inmediaciones del Club La Marina.

Testigo de tragedia en Embalse de Tominé relató en SEMANA lo sucedido. Foto: X: @UltimaHoraCR

Una de las lanchas terminó sumergida y una de sus ocupantes, Sandy Astrid, no logró salir.

“Después de un gran trabajo de búsqueda logramos encontrar el cuerpo de nuestra querida ciudadana, hija de Guatavita; queremos extender un abrazo de solidaridad de condolencia a toda su familia, a todos sus seres queridos, y por supuesto agradecer el trabajo tan impresionante que se hizo durante estos tres días”, dijo el alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés González.

El cuerpo de la mujer había sido buscado en tres puntos diferentes, donde los organismos de socorro creían que podían hallarlo. Buzos especializados de Bomberos y de la Armada realizaron al menos nueve inmersiones, hasta que lograron recuperarlo para enviarlo a Medicina Legal, con el fin de que sea entregado a su familia y sus allegados puedan darle un último y digno adiós.

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Las autoridades investigan qué originó el choque entre las dos embarcaciones y las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer, un hecho que enluta al municipio de Guatavita.

Luego del accidente, la familia de Sandy Astrid denunció que la mujer fue atropellada por un hombre que se movilizaba a bordo de un jet ski.

Organismos de socorro mantienen los operativos de búsqueda de Sandy Astrid Serene en el embalse de Tominé, en Guatavita, tras el accidente entre dos lanchas. Foto: Foto: X @UltimaHoraCR/ X @infobaecolombia

“Cuando estábamos parados sobre el agua, nos impacta de una manera muy fuerte el jet ski, produciendo la ruptura de la cabina de la lancha y adicionalmente rompe la parte superior de esta, con los tubos, lo cual estos tubos caen encima de nosotros; ocasionándonos traumas craneoencefálicos a tres de las personas de mi familia: mi mamá, mi papá y a mí”, relató Erika Alfonso, una de las víctimas del accidente, en entrevista con City Tv Noticias.

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La mujer aseguró también que en el lugar solo había dos paramédicos para atender la emergencia y que nunca llegó una ambulancia desde Guatavita para trasladar a los heridos a un centro hospitalario.