Así avanza la búsqueda en el embalse de Tominé: Sandy Astrid continúa desaparecida y aún no hay pistas

La búsqueda de Sandy Astrid Serene Ruiz continúa sin resultados después de dos jornadas de operaciones en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca.

Los equipos de rescate suspendieron nuevamente las labores durante la tarde del martes 18 de agosto y tenían previsto retomarlas este miércoles 19, de acuerdo con los reportes de los organismos de emergencia.

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Dos jornadas de búsqueda y todavía no hay pistas

Sandy Astrid Serene Ruiz, de 59 años y residente de Guatavita, permanece desaparecida desde el accidente ocurrido el lunes 17 de agosto en el embalse de Tominé.

La emergencia se presentó cerca del sector del Club La Marina, donde dos embarcaciones colisionaron. Una de ellas terminó sumergida y una de sus ocupantes no logró salir.

Según los reportes conocidos por las autoridades, en una de las lanchas viajaban cinco personas, entre ellas cuatro adultos y un menor.

Cuatro ocupantes lograron salir del agua y recibieron asistencia de otras embarcaciones y de los organismos de emergencia.

Desde entonces, la prioridad de los equipos de rescate ha sido localizar a Sandy Astrid y establecer qué ocurrió con la embarcación que terminó en el fondo del embalse.

De acuerdo con los reportes más recientes, las labores están previstas para reanudarse a primera hora de este miércoles 19 de agosto, siempre que las condiciones en la zona permitieran continuar con las operaciones.

El objetivo de los equipos es mantener el rastreo del área donde ocurrió el accidente y localizar la embarcación hundida, una tarea que podría ayudar a establecer el paradero de Sandy Astrid.

El operativo también cuenta con tecnología de rastreo. Bomberos de Cundinamarca informó que se han utilizado equipos especializados con el fin de reforzar la búsqueda.

SIGUE LA BÚSQUEDA INTENSA DE LA MUJER QUE ESTÁ DESAPARECIDA TRAS ACCIDENTE DE LANCHAS EN EMBALSE DE TOMINÉ, GUATAVITA#EnDesarrollo El cuerpo de bomberos de Cundinamarca informó que todavía no ha sido encontrada Sandy Astrid Senery Ruiz, una mujer de aproximadamente 59 años,… — @ComunicanteRadar (@Comunicant1397) August 19, 2026

Buzos y equipos especializados participan en el operativo

La búsqueda ha contado con personal especializado en rescate acuático, buzos y apoyo de diferentes organismos de emergencia.

El capitán Álvaro Farfán, de Bomberos de Cundinamarca, explicó que en el operativo participan, entre otros, la Armada Nacional, Defensa Civil, Policía Nacional y Sijín.

También se han utilizado equipos tecnológicos para apoyar el rastreo.

Las condiciones del embalse han dificultado las inmersiones. La poca visibilidad, los factores climáticos y las condiciones de seguridad para los rescatistas obligaron a suspender las labores durante la tarde del martes.

La suspensión se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde, después de una segunda jornada de búsqueda sin que se obtuvieran pistas sobre el paradero de la mujer.

Los primeros reportes manejan como hipótesis que el accidente pudo estar relacionado con el enredo de cuerdas o manilas entre las embarcaciones durante una actividad acuática.

Sin embargo, esta versión continúa siendo preliminar. Las autoridades todavía deben establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

Por ahora, Sandy Astrid Serene Ruiz continúa reportada como desaparecida y no existe una confirmación oficial de que haya sido localizada.

La prioridad de las autoridades sigue siendo encontrarla y esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en el embalse de Tominé.