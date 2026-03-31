NACIÓN

Accidente en el embalse de Tominé, en Guatavita, dejó varias personas heridas: así ocurrió todo

El hecho se presentó en instantes que una familia realizaba una actividad náutica en el lugar.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
31 de marzo de 2026, 11:26 a. m.
Embalse de Tominé, imagen de referencia.
Embalse de Tominé, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Una familia denunció haber sufrido un grave accidente en instantes que se encontraban en una embarcación en el embalse de Tominé, en Guatavita. Aseguran que, mientras estaban en el lugar, fueron atropellados por un hombre que se movilizaba a bordo de un ‘jet ski’.

Tras el accidente, aseguran que seis personas resultaron heridas, mientras que el presunto responsable de ocasionar el accidente huyó del lugar, aprovechando la confusión que se presentó en ese instante.

Habló esposo de turista que murió haciendo buceo en Santa Marta: su testimonio es aterrador sobre cómo ocurrió todo

De acuerdo con la familia afectada, ya fue interpuesta ante la Fiscalía la respectiva denuncia para que se dé apertura a una investigación.

“Cuando estábamos parados sobre el agua nos impactan de una manera muy fuerte el ‘jet ski’, produciendo la ruptura de la cabina de la lancha y adicionalmente rompe la parte superior de esta, con los tubos, lo cual estos tubos caen encima de nosotros; ocasionándonos traumas craneoencefálicos a tres de las personas de mi familia: mi mamá, mi papá y a mí”, relató Erika Alfonso, una de las víctimas del accidente, en entrevista con City Tv Noticias.

Vehículos

Las cuatro ciudades colombianas entre las 20 más congestionadas del mundo en 2026

Medellín

“Interferirán en elecciones”: Fico Gutiérrez lanza preocupante hipótesis sobre salida de capos en Medellín

Medellín

¿Quiénes son los 23 cabecillas criminales de Medellín a los que les levantaron las órdenes de captura?

Nación

Horarios y sedes especiales para sacar el pasaporte en Medellín, Cali, Bogotá y cuatro departamentos más este 2026

Bogotá

Alerta sanitaria en Bogotá: mala calidad del aire enciende las alarmas en la ciudad

Nación

Condenan a oficial del Ejército por entregar coordenadas falsas en medio de un operativo en el Vichada

Medellín

Semana Santa 2026: esto es lo que puede hacer en La Ceja, Antioquia

Gente

“Fue un milagro”: Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul

Gente

Johanna Fadul y Juanse Quintero se vieron involucrados en un accidente de tránsito: esto es lo que se sabe

Nación

Policía de Bogotá desmiente que un uniformado hubiera sido atropellado durante control de caravana de motociclistas que seguía a Westcol

Alfonso afirmó en el noticiero citado anteriormente que en el lugar solo habían dos paramédicos para atender la emergencia y que nunca llegó una ambulancia desde Guatavita para trasladar a los heridos a un centro hospitalario.

Tragedia en la Troncal del Caribe: mánager vallenato murió atropellado al intentar ayudar en un accidente

Muchas personas llamaron ambulancias, llamamos al 123, llamaban a la ambulancia del pueblo y no llegó, lo cual agradezco al señor que nosotros contratamos que nos ofreció su vehículo y me llevó a mí y a mis papás al hospital”, agregó Alfonso.

La mujer también cuestionó en City Tv Noticias, el hecho de que en el embalse de Tominé no exista un control de velocidad a los ‘jet ski’, mientras hay embarcaciones y personas practicando actividades náuticas.