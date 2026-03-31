Una familia denunció haber sufrido un grave accidente en instantes que se encontraban en una embarcación en el embalse de Tominé, en Guatavita. Aseguran que, mientras estaban en el lugar, fueron atropellados por un hombre que se movilizaba a bordo de un ‘jet ski’.

Tras el accidente, aseguran que seis personas resultaron heridas, mientras que el presunto responsable de ocasionar el accidente huyó del lugar, aprovechando la confusión que se presentó en ese instante.

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De acuerdo con la familia afectada, ya fue interpuesta ante la Fiscalía la respectiva denuncia para que se dé apertura a una investigación.

“Cuando estábamos parados sobre el agua nos impactan de una manera muy fuerte el ‘jet ski’, produciendo la ruptura de la cabina de la lancha y adicionalmente rompe la parte superior de esta, con los tubos, lo cual estos tubos caen encima de nosotros; ocasionándonos traumas craneoencefálicos a tres de las personas de mi familia: mi mamá, mi papá y a mí”, relató Erika Alfonso, una de las víctimas del accidente, en entrevista con City Tv Noticias.

Alfonso afirmó en el noticiero citado anteriormente que en el lugar solo habían dos paramédicos para atender la emergencia y que nunca llegó una ambulancia desde Guatavita para trasladar a los heridos a un centro hospitalario.

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“Muchas personas llamaron ambulancias, llamamos al 123, llamaban a la ambulancia del pueblo y no llegó, lo cual agradezco al señor que nosotros contratamos que nos ofreció su vehículo y me llevó a mí y a mis papás al hospital”, agregó Alfonso.

La mujer también cuestionó en City Tv Noticias, el hecho de que en el embalse de Tominé no exista un control de velocidad a los ‘jet ski’, mientras hay embarcaciones y personas practicando actividades náuticas.