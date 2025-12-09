Habló esposo de turista que murió haciendo buceo en Santa Marta: su testimonio es aterrador sobre cómo ocurrió todo

Lo que era un plan de vacaciones terminó en tragedia para una familia que llegó desde Popayán hasta Santa Marta, para disfrutar del sol y la playa durante el mes de octubre.

En medio de esos días de vacaciones, el 7 de octubre, una turista que practicaba buceo recreativo en el sector conocido como La Aguja, cerca al corregimiento de Taganga, Santa Marta, murió mientras intentaba conocer las profundidades del mar.

Se trata de Judy Milena Agredo, licenciada en Educación Infantil, que había contratado junto a su esposo e hija los servicios de una empresa para una práctica de buceo guiada.

Sin embargo, en medio de dicha actividad en las profundidades del mar, Agredo empezó a presentar dificultades y al final no logró salir a la superficie con vida.

Transcurridos pocos días de la muerte de Agredo, su esposo, el intendente de la Policía Alejandro Calambas, habló con el programa Séptimo Día de Caracol Televisión.

De acuerdo con el uniformado, la empresa a la que acudieron junto a su esposa e hija para llevar a cabo la práctica de buceo, Barracuda Dive Center, presentó negligencias que derivaron en la muerte de Agredo.

“La charla o la capacitación fue muy mínima. Pasados unos minutos nos hacen entrega del equipo y salimos hacia la embarcación”, empezó contando Calambas en Séptimo Día.

Una vez hicieron el recorrido en las profundidades del mar, Calambas contó que subió a la superficie en compañía de su hija, menor de edad, pero que su esposa no aparecía por ningún lado.

“No la veo por ningún lado, mi hija ya se preocupa y me dice: ‘papi, mi mamá no sale. ¿qué le pasó a mi mamá? En ese momento yo le digo al instructor Fernando, ‘por favor, ingrese, sumérjase, vaya búsquela’. Él en todo momento me decía ‘tranquilo Alejandro que ya va a salir’“, recordó el esposo de la turista fallecida.

A pesar de la insistencia de Calambas, el instructor no fue a buscar a tiempo Agredo. Al final, después de 20 minutos, procedió a sumergirse, pero ya era muy tarde. La turista ya estaba en delicadas condiciones y, aunque fue trasladada a un centro hospitalario, murió.