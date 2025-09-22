Paseo familiar en Taganga terminó en tragedia: bebé murió tras ahogarse con un dulce

Lo que inicialmente iba a ser unos días de vacaciones de una familia originaria del municipio de Filandia, Quindío, que había llegado a Taganga, en Santa Marta, terminó en tragedia.

En instantes en que la familia se encontraba disfrutando de un paseo en el sector de Playa Grande, unos de sus integrantes, un bebé de tan solo dos años, murió tras ahogarse con un dulce.

Aseguran que al menor lo alcanzaron a trasladar de urgencia a un centro médico del poblado de Taganga, luego de que la sacaran en una lancha desde Playa Grande. Allí le realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

“El bebé alcanzó a vomitar en dos oportunidades y de inmediato fue subido a una lancha con sus familiares, siendo trasladado con urgencia hasta el centro de salud del corregimiento de Taganga; sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos de turno por mantenerla con vida, murió”, le indicó una fuente policial al medio regional El Heraldo.

Tras lo anterior, el cuerpo del bebe fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde le realizarán la respectiva necropsia para establecer las causas puntuales de su muerte.

Vale recordar que el pasado mes de agosto, cinco bañistas, entre estos dos niños, murieron en Norte de Santander tras una creciente súbita del río Peralonso.

El hecho ocurrido, más exactamente el 9 de agosto, se presentó en el sector conocido como 'Los 7 Chorros’, a eso de las 3:30 p. m.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Bianca Isabella Velandia Cristancho (10 años), Danny Stiwar Burbano Gauta (10 años), Mariela Cristancho, Gloria Patricia González Muñoz (46 años) y Esperanza Gauta.

Algunos de los bañistas que se encontraban en el sitio de la tragedia publicaron en redes sociales videos en los que se observaba a una mujer atrapada sobre una roca, rodeada por el fuerte caudal, mientras esperaba ser rescatada.