En Huila hay luto tras la muerte de la reconocida diseñadora trans María del Mar Perdomo en Santa Marta, luego de que llegara a esa ciudad para participar en la Fiesta Trans del Mar.

De acuerdo con medios regionales, la muerte de la diseñadora se registró este miércoles 10 de septiembre a eso de las 5:00 p. m. Aseguran que su deceso se produjo, luego de presentar quebrantos de salud, tras haber ido a almorzar.

Tras lo anterior, la diseñadora fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde, en cuestión de minutos, debió ingresar a la unidad de cuidados intensivos y, posteriormente, murió a pesar del esfuerzo médico.

Luego de su muerte, el cuerpo de la diseñadora fue trasladado a las instalaciones de Medicinal Legal, entidad que se encargará de establecer las causas de la muerte de la diseñadora huilense.

Quien se pronunció al respecto fue Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta. A través de su cuenta en X, indicó esta mañana de jueves, 11 de septiembre, que las autoridades se investigan qué pudo ocurrir con la diseñadora.

Precisamente, el mandatario local informó que convocó a una reunión con las autoridades competentes para recibir de primera mano la información recopilada, teniendo en cuenta que, en redes sociales, circulan varias versiones, sin pruebas.