Nuevo caso de feminicidio en Pasto: autoridades se encuentran en la búsqueda del agresor

En las últimas horas, el país conoció un nuevo caso de feminicidio ocurrido en Jamondino, corregimiento de Nariño.

Según los primeros reportes de las autoridades, María Isabel Marín Quiñones fue la víctima de este terrible hecho, que actualmente se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La joven, de 19 años, era madre soltera y habría huido años atrás de la violencia ejercida por grupos al margen de la ley. Además, tenía a su cargo el cuidado de sus hermanos menores.

Las autoridades adelantan las investigaciones del hecho. | Foto: 123 RF

Sobre el presunto agresor, se sabe que era un hombre joven, actualmente buscado por las autoridades con el fin de esclarecer los hechos que terminaron con la vida de esta madre, cabeza de familia. Por otro lado, medios regionales señalan a la pareja sentimental de Marín como uno de los principales sospechosos.

Los vecinos de la víctima rechazaron enérgicamente lo ocurrido y aseguraron que los gritos de auxilio alertaron a la comunidad, que de inmediato dio aviso a la Policía Nacional.

A través de sus redes sociales, la Alcaldía de Nariño expresó su rechazo frente al indignante suceso, que ha causado conmoción en las ciudades del departamento, al sur del país.

“Hoy rechazamos rotundamente este acto de feminicidio cometido en el corregimiento de Jamondino. Desde la Administración Municipal y la Secretaría de las Mujeres decimos: no más feminicidios, no más violencia basada en género. Ya existe una noticia criminal sobre este delito, el cual ha sido catalogado como feminicidio”, afirmó Jaqueline Castillo, secretaria de Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género.

En la plaza central de Nariño, familiares, amigos y organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron un plantón para rechazar lo sucedido y exigir justicia.

“Se están llevando a cabo los actos urgentes y ha comenzado la etapa de indagación e investigación correspondiente. Hacemos un llamado a la comunidad, especialmente a las mujeres, para que no guarden silencio. Denuncien cualquier situación de violencia, porque este tipo de hechos se convierten en ciclos viciosos”, puntualizó la funcionaria.

La diputada de Nariño, Rosita Guevara, también se pronunció en sus redes sociales, rechazando el feminicidio y solidarizándose con la familia de la víctima: