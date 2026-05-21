“¿En dónde quedan los derechos de la víctima?”: fiscal cuestionó al procurador que pidió declarar ilegal capturas en caso de Yulixa Toloza

Un rosario de reclamos le hizo la fiscal del caso de Yulixa Toloza al procurador delegado por su posición frente a los hechos que rodearon la captura en Cúcuta de Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Para la fiscal, los argumentos del procurador para oponerse a la legalidad de la detención son, en sus palabras, “irresponsables” y desconocen por completo los derechos de la víctima.

“Efectivamente, la carpeta no se la leyó”, le cuestionó la delegada del ente investigador al representante del Ministerio Público. “Porque aquí no ha habido actos ilegales. Aquí la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la suscrita delegada, exige respeto”.

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En este sentido, manifestó que no entiende la posición del procurador del caso de pedir que los dos capturados —que tienen nacionalidad venezolana— fueran detenidos en flagrancia cuando ingresaban al vehículo particular utilizado para movilizar a Yulixa Toloza del centro estético ubicado en el sur de Bogotá.

“Si él —en referencia al procurador— ha evidenciado que había actos ilegales, ¿por qué no los enumera?, ¿por qué no ejerce realmente las funciones que constitucional y legalmente le competen a él? Así las cosas, no acepta esta delegada y no puede ser un argumento para echar abajo una legalidad”, manifestó.

En su recurso de apelación, la fiscal aseveró que la exigencia de una captura en flagrancia se basa en “suposiciones”, situación que no deja de ser extraña. “Así las cosas, igualmente, y yo le hago este reclamo al señor procurador, ¿dónde queda la protección del derecho de la víctima, la señora Yulidza Consuelo Toloza Rivas? ¿Dónde queda su derecho? Aquí no podemos hablar de suposiciones, no podemos hablar de temas ilegales que, además de todo, injurian y mancillan la labor tan ardua que ha desplegado la Fiscalía General”.

En otro de sus apartes, la fiscal indicó que no se puede permitir que se hagan “afirmaciones sin conocimiento”, omitiendo las pruebas consignadas en el expediente.

“Cada uno de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se ha producido dentro de esta carpeta y se ha producido de manera responsable, ajustados a la ley y la Constitución; por eso es que es inadmisible, efectivamente, que se argumente que hay cosas ilegales, que hay cosas supuestas, que habla hasta de compulsar copias sin tener un argumento absolutamente claro”.

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El hecho de que el representante de la Procuraduría General indicara que las acciones para dar con el paradero de estos dos hombres en la capital de Norte de Santander no estuvieron ajustadas a la ley representa un desconocimiento de las labores investigativas.

“Este proceso, además, tiene un enfoque claro de género de protección de una persona que fue desaparecida forzosamente; acá estamos hablando también de un mecanismo que le entrega a los funcionarios de policía judicial y a los fiscales mecanismos para lograr el cometido que precisamente se traza ese mecanismo de búsqueda urgente que se hace; se ha ejercido aquí de manera puntual, de manera responsable, de manera ajustada a la ley”, enfatizó.

La audiencia de imputación de cargos continuará este jueves 21 de mayo a partir de las 3:30 de la tarde.