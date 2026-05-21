Cambio de procurador en el caso de Yulixa Toloza tras fuerte reclamo de la Fiscalía

La Procuraduría General de la Nación confirmó a través de un oficio el cambio de procurador que acompaña la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los dos hombres capturados en Cúcuta, Norte de Santander, por el caso de Yulixa Toloza.

El procurador delegado para Asuntos Penales, Óscar Iván Hernández, aclaró en el documento: “Atendiendo la relevancia de los hechos, se dispone constituir la presente agencia especial y designar al titular de la Procuraduría 36 Judicial ll Penal de Bogotá para que asuma la representación del Ministerio Público dentro de la noticia criminal (xxx) por el delito de desaparición forzada, donde figura como víctima la señora Yulixa Consuelo Toloza”.

Yulixa Toloza: video muestra el carro en el que fue desaparecida pasando por un peaje en la vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca

SEMANA se contactó con fuentes de la Procuraduría que explicaron que el cambio se dio porque Juan Carlos Arturo Chaves, el primer funcionario que estuvo frente al caso, hace parte de la entidad pero opera en el departamento de Norte de Santander, donde fueron capturados los dos sospechosos.

Sin embargo, como los hechos ocurrieron en Bogotá, la Procuraduría delegó una agencia especial queopera en la capital para que puedan ponerse al frente de este macabro caso que terminó con la muerte y posterior desaparición del cuerpo de la mujer de 52 años.

Las críticas de la Fiscalía

Lo particular es que el cambio del procurador Juan Carlos Arturo Chaves se dio justo horas después de que la fiscal Juana Acosta Cortés lo cuestionó por las posturas que tuvo frente a los hechos que rodearon la captura de Jesús Hernández y Daniel Sequeira en Cúcuta.

La fiscal aseguró durante la audiencia que el procurador “efectivamente, la carpeta no se la leyó”, pues explicó que dentro de este proceso “no ha habido actos ilegales” y terminó exigiéndole “respeto” como funcionaria de la Fiscalía General de la Nación.

La fiscal Acosta también manifestó que no entendía la posición del procurador del caso de pedir que los dos capturados —que tienen nacionalidad venezolana— fueran detenidos en flagrancia cuando ingresaban al vehículo particular utilizado para movilizar a Yulixa Toloza del centro estético ubicado en el sur de Bogotá.

“Si él —en referencia al procurador— ha evidenciado que había actos ilegales, ¿por qué no los enumera?, ¿por qué no ejerce realmente las funciones que constitucional y legalmente le competen a él? Así las cosas, no acepta esta delegada y no puede ser un argumento para echar abajo una legalidad”, dijo.

La funcionaria también advirtió que la exigencia de una captura en flagrancia se basa en “suposiciones”, por lo que le reclamó al procurador, “¿dónde queda la protección del derecho de la víctima, la señora Yulixa Toloza?”.

Hernández y Sequeira fueron capturados en Cúcuta, Norte de Santander, después de que fueron sorprendidos con el carro particular vinculado en el traslado de Toloza, la paciente que se sometió a una procedimiento estético en el sur de Bogotá y días después apareció sin vida en una carretera de Cundinamarca.