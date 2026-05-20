Yulixa Toloza: video muestra el carro en el que fue desaparecida pasando por un peaje en la vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca

SEMANA conoció un video y fotografías de los pasos por los peajes del vehículo en el que fue desaparecida Yulixa Toloza. Los registros hacen parte de la investigación judicial que adelantan las autoridades por este caso.

El video muestra el paso del vehículo en el que fue desaparecida Toloza a las 8:53 de la noche del pasado miércoles 13 de mayo. Investigadores de la Sijín creen que, en ese momento, Yulixa ya era trasladada sin vida para ser abandonada a un lado de la carretera, donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.

Fuentes de la Policía confirmaron que la ubicación del vehículo mediante el registro de paso por los peajes fue clave en la investigación. Las grabaciones permitieron ubicar posteriormente el automóvil en Cúcuta, Norte de Santander.

Registro del vehículo donde fue desaparecida Yulixa Toloza por peajes de Cundinamarca. Foto: Suministrada a Semana.

Los investigadores de la Policía lograron recopilar varias imágenes del automóvil pasando por peajes en vías de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, lo que les permitió reconstruir una línea de tiempo.

Como es de conocimiento público, Yulixa Toloza fue sacada a rastras de la falsa clínica estética y subida a un vehículo Chevrolet de color gris, que fue utilizado por sus victimarios para desaparecerla.

Según la investigación, los responsables de la muerte de Yulixa realizaron dos recorridos. El primero fue para desaparecer el cuerpo de la mujer y el segundo, para darse a la fuga hacia Venezuela, país de origen de varios de los implicados.

El 13 de mayo, hacia las 7:30 de la noche, comenzó la ruta de la muerte en el vehículo Chevrolet. El plan consistió en trasladarla por vías de Cundinamarca y abandonar su cuerpo en un punto entre Apulo y Anapoima.

Luego regresaron a Bogotá y, sin hacer paradas, de acuerdo con la investigación que conoció SEMANA, continuaron la ruta hacia Norte de Santander. Tomaron la autopista Norte y atravesaron los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander.

Los victimarios de Yulixa abandonaron el vehículo en Cúcuta y cruzaron la frontera hacia Venezuela. En la zona contaron con el apoyo de otros dos hombres, quienes fueron los primeros capturados en el caso Toloza.