El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a través de un comunicado oficial emitido la tarde de este miércoles, 20 de mayo, advirtió a los ciudadanos sobre la venta irregular de dos productos denominados probióticos femeninos, comercializados bajo las marcas ‘Fyora’ y ‘Lunavia’.

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Según la entidad, estos artículos se ofrecen en el mercado como suplementos para el cuidado íntimo femenino sin poseer las autorizaciones requeridas para dicho fin.

“Las labores de inspección, vigilancia y control, sumadas a los reportes ciudadanos, permitieron constatar una alteración en la documentación legal de las marcas”, expresó el Invima.

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El Invima evidenció que estos productos utilizan el registro sanitario RSA-0033949-2024, el cual corresponde originalmente a una mezcla en polvo para preparar bebidas y no a tratamientos de uso ginecológico. La autoridad sanitaria enfatizó que el aval otorgado en 2024 solo cubre alimentos con base en maltodextrina e inulina, por lo que su aplicación en otras categorías, como la de higiene femenina, constituye una anomalía.

Publicidad engañosa en plataformas digitales

La investigación realizada por el instituto concluyó que, en gran medida, la distribución de estos productos se realiza por medio del comercio electrónico y las redes sociales, por lo que alertó a la ciudadanía sobre la importancia de verificar debidamente el producto que se va a adquirir..

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El Invima informa sobre la comercialización fraudulenta de los probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”, que estarían usando de forma indebida el registro sanitario RSA-0033949-2024. pic.twitter.com/iSZ7CyaKff — Invima (@invimacolombia) May 20, 2026

En dichos canales virtuales se les atribuyen facultades terapéuticas, preventivas y de restauración del equilibrio orgánico en las usuarias. El Invima recordó que este tipo de afirmaciones publicitarias están prohibidas por la legislación colombiana para el sector de alimentos y bebidas, ya que pueden confundir al consumidor sobre el verdadero alcance del producto.

Debido a estas inconsistencias en el empaque y en los canales de promoción, las marcas ‘Fyora’ y ‘Lunavia’ fueron catalogadas formalmente como fraudulentas.

Las autoridades explicaron que exhibir información que no coincida con el registro de fabricación induce al error sobre los componentes y la naturaleza real del producto.

Medidas preventivas para la ciudadanía

Ante el riesgo potencial que representa la ingesta de sustancias sin verificación técnica, el organismo estatal solicitó la suspensión inmediata del consumo a quienes ya adquirieron estas marcas.

Asimismo, la entidad gubernamental instó a los distribuidores y comerciantes a retirar de manera inmediata estos lotes de sus catálogos de venta físicos y digitales.

El Invima confirmó que mantendrá los operativos de control y fiscalización en los centros de acopio logístico. Adicionalmente, recomendó a la población utilizar las bases de datos oficiales de la institución para verificar el estado legal de los productos de uso humano antes de realizar compras de este tipo.