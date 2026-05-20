El drástico giro que podría dar el caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes asesinado a golpes en Halloween.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, estremeció al país por la brutalidad con la que ocurrió el crimen.

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Los hechos se registraron durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de una fiesta de Halloween en inmediaciones de la calle 64 con avenida Caracas, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el joven fue perseguido y atacado violentamente a golpes hasta quedar gravemente herido. Cámaras de seguridad captaron parte de la agresión y, según Medicina Legal, la víctima sufrió múltiples traumas craneoencefálicos severos, producto de los puntapiés y los golpes recibidos.

El caso generó conmoción nacional y llevó a la captura de varios señalados como posibles responsables. La Fiscalía formalizó la acusación contra los implicados y, según se conoció, buscaría condenas de hasta 50 años de prisión.

Sin embargo, cuando el proceso parecía avanzar hacia juicio, el caso podría dar un inesperado giro judicial. Los presuntos responsables del crimen quedarían en libertad por vencimiento de términos debido a retrasos en el proceso, según alertó Francisco Bernate, abogado de la familia de la víctima.

El jurista, en diálogo con SEMANA, explicó que la ley colombiana establece tiempos máximos para avanzar en los procesos cuando los acusados permanecen detenidos.

“Efectivamente, la normativa colombiana dispone que, entre la radicación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral, no pueden transcurrir más de 120 días cuando las personas están detenidas o, de lo contrario, recuperan la libertad por la vía del vencimiento de términos”, señaló Bernate.

Según explicó, el proceso había avanzado con rapidez en sus primeras etapas. “En este caso, se radicó el escrito de acusación, se evacuó el escrito de acusación y se fijó la fecha para el inicio de la audiencia preparatoria”, indicó.

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Ricardo González y Jaime Esteban Moreno, señalados del crimen. Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: API

No obstante, aseguró que comenzaron a presentarse retrasos por diferentes motivos. “En ese lapso, las defensas presentaron aplazamientos”, afirmó el abogado.

A eso se sumó un hecho que terminó complicando aún más el proceso judicial. “Cuando se iba a realizar la audiencia preparatoria, un día antes fuimos informados de un cambio de juzgado”, agregó.

Bernate explicó que el nuevo despacho manifestó dificultades relacionadas con el calendario electoral. “Llegó a otro juzgado que nos ha manifestado dificultades por cuenta de situaciones electorales en las que el señor juez tendrá que estar ocupado”, sostuvo.

Para el representante de la familia, esto tendría una consecuencia devastadora para el caso. “Eso conlleva que, desafortunadamente, los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno van a recuperar la libertad en los próximos días por cuenta del vencimiento de términos”, advirtió.

El abogado calificó la situación como una revictimización para la familia del joven universitario. “Esta es una situación lamentable para una familia que se ve revictimizada por un suceso como este, para una comunidad que esperaba una respuesta pronta”, expresó.

Asimismo, aseguró que genera frustración ver que, pese a los avances iniciales de la investigación, el proceso pueda terminar afectado por demoras judiciales. “Es cierto que las investigaciones fueron rápidas, los resultados, rápidos, y sí desmotiva muchísimo ver que, por cuenta de la situación de nuestro sistema judicial, estas personas puedan quedar en libertad”, concluyó.