Idartes abre talleres gratuitos de música en Bogotá: aprenda rock, batucada o producción DJ

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) puso en marcha una nueva oferta de formación artística sin costo a través de su programa Crea.

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Las convocatorias están dirigidas a adolescentes y jóvenes de la capital que deseen explorar su potencial creativo en géneros que van desde la percusión tradicional hasta las mezclas digitales, con la ventaja de que no se requiere experiencia previa ni contar con instrumentos propios.

Hay una oferta amplia de formación musical gratuita en Bogotá. Foto: Universal Images Group via Getty

Con esta iniciativa distrital también se descentraliza el acceso a la cultura, ofreciendo laboratorios prácticos de creación colectiva en los territorios para fortalecer los escenarios de encuentro juvenil.

Sedes, horarios y talleres disponibles por localidades

La programación académica y de ensayos está distribuida de manera estratégica en diferentes sectores de la ciudad, de acuerdo con los siguientes perfiles:

Taller de música rock (Crea Bosa San Pablo): Espacio diseñado para jóvenes entre los 17 y los 25 años que deseen integrar un ensamble de rock. Las clases se dictarán los lunes y miércoles de 10:30 a. m. a 12:30 m., en la calle 68 sur #78H-37.

Espacio diseñado para jóvenes entre los 17 y los 25 años que deseen integrar un ensamble de rock. Las clases se dictarán los lunes y miércoles de 10:30 a. m. a 12:30 m., en la calle 68 sur #78H-37. Batucada brasileña (Crea El Tunal): Dirigido a personas entre los 15 y 30 años interesadas en los ritmos de percusión. Los encuentros se realizarán los miércoles de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., en el Parque Metropolitano El Tunal (calle 48B sur con carrera 24).

Personas en Bogotá podrán aprender música con estos programas gratuitos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ensamble vocal e instrumental (Crea Fontanar del Río de Suba): Oferta enfocada en la fusión de géneros e identidad sonora para jóvenes de 18 a 23 años. Recibe a cantantes e intérpretes de piano, guitarra, bajo, batería, percusión folclórica, así como aquellos que deseen empezar en el mundo musical, los lunes y viernes de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., en la calle 145B #141A-46.

Oferta enfocada en la fusión de géneros e identidad sonora para jóvenes de 18 a 23 años. Recibe a cantantes e intérpretes de piano, guitarra, bajo, batería, percusión folclórica, así como aquellos que deseen empezar en el mundo musical, los lunes y viernes de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., en la calle 145B #141A-46. Ensamble vocal instrumental (Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra en Suba): Un laboratorio de práctica colectiva junto a artistas formadores pensado para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las sesiones se programaron para los jueves de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 10:00 a. m. a 12:00 m., en la carrera 125 #132C-82.

Un laboratorio de práctica colectiva junto a artistas formadores pensado para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las sesiones se programaron para los jueves de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 10:00 a. m. a 12:00 m., en la carrera 125 #132C-82. Formación DJ (Crea La Pepita en Los Mártires): Taller para mayores de 13 años interesados en aprender técnicas de mezcla sincrónica, armónica y tornamesismo en el centro de Bogotá. La sede se encuentra ubicada en la carrera 25 #10-78.

Cursos gratis: ofrecen acceso libre a plataforma para formarse en tecnología, inteligencia artificial y programación

Esta es una oportunidad de suma importancia, pues al no requerir experiencia previa, el espectro de participantes se amplía aún más.